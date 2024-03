Reflexiones de una mujer desplazada en Gaza en el Día Internacional de la Mujer

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Soy Amjad Shabat, periodista y escritora independiente de Gaza. Soy una mujer y madre que ha sobrevivido más de 150 días bajo la brutal guerra israelí contra Gaza y su población. Abandoné mi hogar durante la primera semana de la guerra en la ciudad de Gaza y me trasladé a Khan Younis. En Khan Younis montamos una tienda a orillas del mar. Mi tienda tiene 2 por 3 metros cuadrados. Es el lugar donde duermo con mi hija de 3 años y su padre. También es donde preparo la única comida que tenemos al día. Junto a la tienda hay un baño que compartimos con otras 32 personas que son como nosotros “desplazados”. Mi mayor reto diario es dar de beber agua limpia a mi hija. Su padre tiene que madrugar y estar en la cola durante 3 horas como mínimo para traernos 10 litros de agua tratada localmente, que sospecho que no está lo suficientemente limpia para una niña, así que la hiervo y la filtro con un trozo de tela antes de que ella la beba. Tengo que quedarme durante horas con mi hija porque no hay ningún lugar seguro donde dejarla delante de la panadería para comprar pan. La mayor parte de nuestra comida es comida enlatada procedente de UNRWA en forma de ayuda alimentaria. Compro huevos para mi hija sólo para darle un huevo cocido cada día, ya que no podemos permitirnos comer un huevo que cuesta un dólar al día.

Además del miedo, las mujeres llevan la carga de proteger a sus hijos de las enfermedades. Me levanto una hora antes que mi hija para limpiarle el baño y que no coja ningún tipo de enfermedad. Se me rompe el corazón cuando mi hija corre a mi regazo asustada al oír una explosión. Me rompe el corazón enseñar a mi hija a tumbarse y cubrirse la cabeza con sus manitas cuando las balas que disparan están sobre nuestras cabezas. Vivo con la carga de que no hay hospitales por si alguno de nosotros resulta herido. Es muy cansado lavar la ropa a mano con el agua fría del mar. Es muy duro cuando para ducharse hay que esperar 10 días a que llegue tu turno y una hora como mínimo para calentar el agua en un fuego hecho con papeles o armarios.

Las mujeres paren solas en sus tiendas y a veces en la calle. Hace unas semanas, me desperté sobre las dos de la madrugada al oír gritos procedentes de la tienda vecina. Los gritos de dolor de una mujer eran cada vez más fuertes. Al mismo tiempo, se oía a un hombre que decía: “Oh, Dios, ¿qué debo hacer? La mujer que estaba sufriendo no pudo aguantar más y empezó a salir de la tienda. La mujer dijo ” ha bajado. Bajó“. Su madre y su cuñada, que estaban en estado de shock, corrieron hacia ella, la tumbaron en la arena y sacaron al bebé. No sabían cómo cortar el cordón que unía a la madre con el recién nacido. Gritaban ”cómo cortarlo“. Una enfermera de una de las tiendas vecinas que se despertó al oír los gritos vino a ayudar. Era una niña, ”Jumana“. Jumana nació en pleno invierno bajo el oscuro cielo de Gaza iluminado por los ataques aéreos israelíes.

Nuestras vidas han cambiado para siempre. Estoy traumatizada. Olvido muchas cosas. Envidio a la gente que vive bajo un techo de cemento. Odio cuando llueve porque se filtra dentro de la tienda y se inunda de agua. Odio cuando tengo que hacer cola para ir al baño. Perdí mi trabajo, mi casa y todos mis sueños en esta guerra. He cambiado psicológicamente. Ya no soy la misma persona de antes. Vivo entre la esperanza y la pérdida de la esperanza de sobrevivir. Con la esperanza de no enterrar a mis seres queridos y de criar a mi hija en condiciones normales. He perdido la esperanza al caminar por las calles de Gaza, donde crecí, estudié, pensé y me enamoré. Puede que no vuelva a Gaza, la ciudad que más he amado y que quería que mi hija amara. Lo que le queda para conocer nuestra ciudad son algunas fotos de una vida anterior llena de esperanzas y sueños.