Flores, folclore y fuego: guía básica para vivir las Hogueras de San Juan en Alicante

Todos sabemos que la noche de San Juan y el fuego van de la mano. Esa noche mágica, en la que las llamas son las protagonistas y las hogueras brillan con intensidad en infinidad de rincones recordando tradiciones ancestrales. Una noche única, emocionante y extendida, pero nunca lo suficientemente espectacular hasta que no se vive en Alicante.

Castellar de la Frontera: uno de los pueblos más bonitos de España está dentro de una fortaleza

Más

Las Hogueras de Alicante, también conocidas como Les Fogueres de Sant Joan, se celebran cada año del 20 al 24 de junio y durante esos cuatro días la ciudad vive con intensidad sus fiestas mayores. Seguro que por San Juan te suenan las imágenes de playas plagadas de hogueras, pero eso es una ínfima parte de todo lo que te espera en Alicante porque aquí, cuando se celebra Sant Joan, se celebra a lo grande.

El programa de actividades ocupa todo el mes de junio y prácticamente todos los días hay algo que hacer y ver, pero si nos centramos en los cuatro días grandes hay conceptos como la plantà, la ofrenda de flores, la mascletá, el desfile folclórico internacional o la cremá que has de conocer si de verdad quieres vivir Sant Joan como un auténtico alicantino.

Les Fogueres de Sant Joan, todo lo que necesitas saber

Las Hogueras de Alicante son una fiesta de luz, color, fuego y sonido, pero también de música, desfiles, flores y gastronomía. Y si nunca has estado, que el término “hogueras” no te confunda. Quizá pensar en las Fallas de Valencia te puede dar una idea de lo que aquí vas a encontrar. Porque esa es la monumentalidad y espectacularidad que caracteriza a Les Fogueres, la fiesta más esperada del año en la ciudad levantina. La actividad es tal que lo mejor que puedes hacer para no perderte nada es tener a mano el programa oficial de Fogueres 2023.

La plantà

Si nos ceñimos a los días grandes, que siempre son del 20 al 24 de junio, todo empieza con la plantà. Durante la noche del día 20 cada distrito fogueril se encarga de montar una hoguera mayor y una infantil, además de las barracas que pondrán el ambiente de fiesta nocturno. Los monumentos más grandes, considerados de categoría especial, se empiezan a montar un par de días antes dada su gran complejidad, pero esa noche es un espectáculo ver a los maestros foguerers trabajar sin descanso para que todo quede perfecto. Semanas antes a la plantá se abre al público la exposición del ninot, donde se presenta una figura representativa de cada hoguera y, mediante una votación popular, los visitantes deciden cuál será el ninot indultat que se salvará de las llamas la noche de la cremá.

La Ofrenda de Flores

Los días 21 y 22 de junio se realiza la Ofrenda de Flores, que al originarse en 1941 presume de ser la más antigua de España. La representación de cada distrito fogueril lleva adornos florales a la Virgen del Remedio, patrona de la ciudad. Como son tantos los ramos que se depositan en la fachada de la Catedral de San Nicolás, algo más de 10.000, son necesarios dos días para llevar a cabo esta colorida ofrenda.

La mascletá

Y como no podía ser de otro modo, en la celebración de las Hogueras de Alicante tampoco falta la mascletá. Del 18 al 24 de junio se celebran todos los días a las 14:00h en la Plaza de Los Luceros y es difícil expresar las sensaciones que deja este espectáculo de pólvora y sonido. Cada día se encarga de realizarla una pirotecnia diferente y todas ellas compiten por conseguir la mejor mascletá de las fiestas. No lo dudes, esta es una de esas experiencias que hay que vivir in situ para poder comprenderla.

La Bellea del Foc

Uno de los actos más importantes de Les Fogueres de Sant Joan es la elección de la Bellea del Foc. Cada una de las Hogueras de la ciudad elige su Bellea Mayor y su Bellea Infantil, junto a varias damas de honor. Entre las cerca de 80 representantes que se presentan cada año se elige a la Bellesa del foc d’Alacant. Para muchos, uno de los momentos más emocionantes de las fiestas.

El desfile folclórico internacional

Pasan los días y se acerca el día grande. Pero antes de que las hogueras sean pasto de las llamas, el 23 de junio se celebra el desfile folclórico internacional con bandas de música, carrozas y bailarines procedentes de diversos lugares del mundo. Por la vistosidad y colorido de los trajes típicos de cada país que desfila, acompañados por los bailes y danzas tradicionales, el desfile es uno de los momentos que más expectación genera de las fiestas.

Y la esperada cremá

Llega por fin la noche la del 23 al 24 de junio o lo que es lo mismo, el momento de la cremá. A partir de las 00:00h, cuando una palmera gigante de fuegos artificiales lanzada desde el Castillo de Santa Bárbara da el pistoletazo de salida, las hogueras arden por toda la ciudad. La primera que tiene el honor de estrenar la cremá es la hoguera oficial de la plaza del Ayuntamiento y tras ella, cada distrito fogueril quema la suya para que el fuego, la música y la fiesta duren toda la noche. Siempre, claro, con la imprescindible banyá con la que los bomberos refrescan el ambiente y sofocan el calor de todos los asistentes.