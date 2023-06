Los seis restaurantes españoles que están entre los mejores del mundo (y sus menús)

Que la gastronomía española está considerada una de las mejores del mundo no es nada nuevo, pero la lista ‘The World's 50 Best Restaurants' lo ha vuelto a confirmar. En su edición 2023, celebrada el pasado 20 de junio en el Palau de Les Arts de València, el peruano Central ha liderado la que es considerada la clasificación más prestigiosa del panorama gastronómico internacional, pero hasta seis propuestas españolas han sido seleccionadas entre las mejores del planeta, situándose tres de ellas entre las cinco primeras.

De pintxos por Bilbao: 10 bares imprescindibles

Más

El barcelonés Disfrutar ha sido elegido como el segundo mejor restaurante del mundo, justo por delante del madrileño DiverXO y el vizcaíno Etxebarri, que han ocupado la tercera y cuarta posición respectivamente. Un poco más atrás, el alicantino Quique Dacosta se ha situado en la vigésima posición, quedando el guipuzcoano Elkano dos puestos más abajo y su paisano Mugaritz en la 31ª. Entre todos suman la friolera de doce Estrellas Michelin y, si quieres disfrutar de alguna de sus exclusivas experiencias gastronómicas, más vale que reserves cuanto antes.

Disfrutar (Barcelona)

Su nombre lo indica. Cuando entras en Disfrutar ya sabes a lo que vas. El prestigioso restaurante barcelonés ha sido considerado el mejor restaurante de Europa y el segundo del mundo; dos Estrellas Michelin se las ha ganado a pulso. Tras sus fogones están Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, formados en El Bulli, y desde 2014 ofrece gastronomía molecular española de vanguardia en la calle de Villarroel 163 de Barcelona. Con base en la cocina mediterránea, sus platos están hechos para sorprender.

Su oferta nos pone por delante dos menús degustación de 255€ cada uno, uno clásico y otro adaptado a cada temporada, y dos opciones de maridaje con vinos especialmente seleccionados para cada menú, una de 125€ y otra de 145€ con vinos de baja graduación alcohólica. Eso sí, el gran homenaje llega con su menú 'Mesa Viva', hecho en exclusiva en la cocina de I+D del restaurante, con precios que van de los 1.000€ si es para un comensal hasta los 350€ por persona si para mesas de seis.

Reservas: Disfrutar

DiverXO (Madrid)

DiverXO, de Dabiz Muñoz, tampoco necesita presentación. Ha sido considerado el tercer mejor restaurante del mundo y es el único de Madrid que posee tres Estrellas Michelin: de 2009, 2011 y 2013. Sus principios son claros: “un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz, cocina vanguardista en la que todo es posible”, y se encuentra en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, en el 23 de la calle Padre Damián, en un espacio tan innovador como su propia gastronomía.

Las propuestas de Dabiz Muñoz destacan por su agresividad y si queremos probar algunas de las mejores ideas que salen de su mente podemos recurrir a un menú degustación de 365€ bautizado como 'La cocina de los cerdos voladores'. Para completarlo, se puede añadir una opción 'Maridaje Selección de Vinos' por 300€ o una opción 'Maridaje de Altos Vuelos' por 600€. Su trayectoria y sus condecoraciones han hecho que DiverXO sea un verdadero templo gastronómico de la alta cocina contemporánea.

Etxebarri (Axpe, Bizkaia)

Etxebarri ocupa la cuarta posición entre los 50 mejores restaurantes del mundo de 2023, subiendo desde el sexto puesto conseguido en 2022. Su ubicación en Axpe, en un gran caserío en el corazón de Bizkaia, va en sintonía con su cuidada oferta gastronómica vasca, donde Bittor Arginzoniz lleva siendo el rey de las brasas desde 1990. A pesar de su constante reconocimiento mundial, Etxebarri, de momento, 'solo' tiene una Estrella Michelin.

El Asador Etxebarri ofrece un menú cerrado basado en productos frescos y de temporada, de manera que solo tendremos que preocuparnos en disfrutar de todo lo que nos pongan por delante. Tiene un precio de 264€, sin incluir bebidas, y el pago se realiza por adelantado. Aquí el fuego es el encargado de transformar materias primas básicas pero de primerísima calidad, en elaborados platos para los que se han empleado distintos tipos de leña (encina, cepas de vid, el roble de las cubas usadas...), así como utensilios inventados por el propio Arginzoniz.

Quique Dacosta (Dénia, Alicante)

Quique Dacosta no hace más que subir en este ranking de los mejores restaurantes del mundo, pues si en 2022 ocupaba la 42ª posición, en 2023 ha escalado hasta el puesto número 20. Tres Estrellas Michelin avalan al restaurante del chef de origen extremeño y valenciano de adopción, en el que éxito tras éxito ha mantenido el leitmotiv de “cocinar belleza” en una ubicación envidiable frente a la playa de Las Marinas, en Dénia. Un lugar que destila encanto y sofistificación nada más atravesar su puerta.

Para sumergirnos en la cocina de Quique Dacosta disponemos de 'Por amor al arte', un menú degustación compuesto cada temporada por varios de sus productos más icónicos y alguna que otra innovación, pero en el que nunca falta la creatividad y las mejores materias primas. El menú de julio a septiembre tiene un precio de 295€ y de 275€ en temporada baja, pudiendo completarlo con una 'armonía de vinos' por 150€ o una 'armonía de vinos premium' por 200€. Platos que se basan en la tradición pero cargados de creatividad y vanguardia para conseguir auténticas obras de arte comestibles.

Elkano (Getaria, Gipuzkoa)

En Elkano la parrilla es la que manda. Este restaurante guipuzcoano, poseedor de una Estrella Michelin, ha alcanzado en 2023 la 22ª posición entre los mejores restaurantes del mundo, por lo que el proyecto con el que Aitor Arregi y Pablo Vicari llevan al plato el “terroir marino” de la costa cantábrica sigue siendo una referencia mundial, a pesar de caer seis posiciones respecto a 2022. La familia Arregi lleva trabajando sobre las brasas desde 1964 y, solo por eso, Elkano ya se merece estar donde está.

Cuando el fuego se junta con el mar nacen los platos que han dado prestigio a Elkano, un lugar en el que la tradición está en constante evolución para ofrecer una cocina de vanguardia con raíces marineras. Pescado azul, blanco, de roca, plano… todo es bienvenido aquí. Su cocina se inspira en el Cantábrico, dispone de carta y también de menú degustación que incluye los platos más representativos del restaurante, con cuatro entrantes y un pescado, postre, café y petit fours por 200€ con la bebida aparte.

Mugaritz (Errenteria, Gipuzkoa)

Mugaritz sigue estando entre los más grandes, pues aunque este año haya caído del puesto 21 al 31, anteriormente se mantuvo durante 14 años dentro del top 10 de los mejores restaurantes del mundo. Al frente se encuentra Andoni Luis Aduriz, uno de los chefs más creativos e influyentes del panorama nacional e internacional, y desde 2005 su restaurante no ha dejado de aparecer en la lista de 'The World's 50 Best Restaurants'. Este año, además, Mugaritz celebra su 25 aniversario y lo hace con su propuesta 'Recuerdos del futuro'. Mugaritz, con dos Estrellas Michelin, lo encontrarás en la línea divisoria de dos localidades vascas, Errenteria y Astigarraga, y su nombre es un homenaje a la frontera (muga, en euskera) y al roble (haritza) que desde hace 200 años vigila ese límite rodeado de naturaleza.

A Mugaritz hay que ir con ganas de sorprenderse porque lo que Aduriz te ofrecerá será un menú degustación compuesto por unas 23 o 25 creaciones. Según el propio restaurante, disfrutarás de “sabores, texturas y aromas que se degustan y sienten utilizando las manos para estimular todos los sentidos y reencontramos con nuestros hábitos más primarios”, para lo que te aconsejan dedicar unas tres horas. El precio del menú es de 253€, bebidas aparte, y la reserva se formaliza adelantando 115€.