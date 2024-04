Siete rutas mitológicas para descubrir una España de leyendas

España posee un buen número de rincones en los que la realidad se confunde con la fantasía. Lugares marcados por leyendas, por seres mitológicos y por historias que han pasado de generación en generación para perdurar en la memoria de todos. Enclaves llenos de misterio, capaces de envolvernos en un ambiente mágico y de hacernos dudar de lo que vemos, sentimos y oímos.

Desde Galicia hasta las Islas Canarias, pasando por Navarra, País Vasco, Catalunya, Castilla y León y un buen número de castillos repartidos por toda la geografía española, viajamos entre mitos y fábulas populares para recorrer diversos lugares cargados de enigmas, incógnitas y preguntas.

Tras los pasos del Basajaun

Según la mitología vasca y navarra, el Basajaun es el señor del bosque. Un personaje de aspecto humano, de gran tamaño y abundante pelo por todo el cuerpo, que cuida y protege a los moradores de su entorno, incluidos a los pastores. Tiene fama de vivir en los montes más inaccesibles y suele ser comparado con el famoso Bigfoot o incluso el Yeti. Lejos de ser temido, el Basajaun es un aliado de los primeros pobladores de los bosques más recónditos.

Para seguir sus pasos podemos adentrarnos en la Selva de Irati, en Navarra, en los bosques de Gorbea, en Araba, en la zona de Ataun, en Gipuzkoa, o incluso en el hayedo de Otzarreta, en Bizkaia. En cualquiera de estos lugares podremos disfrutar de la belleza natural de sus densos bosques mientras caminamos atentos a los posibles silbidos del Basajaun.

Garajonay y el amor imposible

El Parque Nacional de Garajonay es el gran tesoro de La Gomera, en las Islas Canarias. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su bosque de laurisilva, con sus helechos, hayas, acebiños y brezos, es un auténtico fósil viviente envuelto muchas veces en una densa neblina. Garajonay es un superviviente de los bosques que cubrían la cuenca mediterránea allá por el terciario y caminar por sus múltiples senderos puede trasladarnos en el tiempo.

Pero Garajonay, además de llevarnos por senderos serpenteantes y exuberantes paisajes, cuenta con su propia leyenda que le da nombre. Se dice que su denominación viene del amor entre Gara, princesa de la isla de La Gomera, y Jonay, de la isla de Tenerife, que ante la desaprobación de sus familias decidieron quitarse la vida antes que vivir separados. También en La Gomera encontramos los Chorros de Epina, famosos según la leyenda por predecir el destino amoroso de las personas, y que la propia Gara consultó en su momento.

Montserrat y los OVNI

El macizo de Montserrat, en la provincia de Barcelona, está rodeado de misterios de todo tipo. Es conocido por su monasterio benedictino, por La Moreneta y por su característica formación rocosa, y su entorno es elegido por los amantes del senderismo para disfrutar de uno de los enclaves naturales más llamativos de Catalunya. Pero Montserrat es eso y mucho más.

Por un lado, porque Montserrat obsesionó al régimen nazi, convencido de que allí había sido escondido el Santo Grial. Y por otro, porque es considerado un lugar estratégico para el avistamiento de objetos voladores no identificados (OVNI). El día 11 de cada mes desde 1977 se reúne un grupo de aficionados a la ufología en la ya conocida como 'explanada de los avistamientos', y es que por una cosa o por otra, Montserrat es considerada una montaña en la que confluyen diversas energías cósmicas.

Las brujas en Zugarramurdi

El norte de Navarra está plagado de atractivos que bien justifican una visita, pero siempre se puede ir un poco más allá si lo que nos gusta es rodearnos de leyendas y misterios. En Zugarramurdi, ya casi en Francia, se cuentan historias de cuevas, brujas y aquelarres. Mujeres reales que, lejos de preparar pócimas con sapos y volar en escobas, fueron perseguidas, acusadas y quemadas en la hoguera por la Santa Inquisición en el siglo XVII.

Donde un día llovían acusaciones de brujería entre los vecinos y donde se supone que no faltaban aquelarres, exorcismos, calderos, pócimas, incriminaciones y persecuciones, hoy podemos disfrutar de espectaculares formaciones rocosas y de una naturaleza exuberante. Gracias al Museo de las Brujas de Zugarramurdi podemos poner en contexto todo lo que nos rodea para diferenciar entre la historia y la leyenda recordando a las víctimas que la Inquisición condenó por brujería.

Castillos y sus fantasmas

Parece que en el mundo de los castillos, si no tienes una historia de fantasmas que contar, no eres tan castillo como los demás. Y en España, con el gran número de fortalezas que quedan en pie, no es difícil encontrar lugares tenebrosos que nos hablen de almas en pena que vagan eternamente entre los gruesos muros de piedra. Quizá no vistan sábanas blancas ni arrastren cadenas, pero basta que nos hablen de ellos para que agudicemos los sentidos y nos sugestionemos con su presencia.

El castillo de Cardona, en Barcelona, es hoy un Parador Nacional de turismo y en su habitación 712 se nos habla de doncellas encerradas en torres. En el de Pedraza, en Segovia, los fantasmas de dos enamorados gimen por los pasillos. En Trigueros del Valle, en Valladolid, el 'Castillo Encantado' se presenta como “una auténtica fortaleza del siglo XV habitada por seres y criaturas fantásticas”. En el de Sigüenza, en Guadalajara, quienes se alojan en el Parador tienen la posibilidad de toparse con el espíritu de Doña Blanca, encarcelada por Pedro I en el siglo XIV. Y como estos ejemplos, encontramos muchos otros repartidos por toda la geografía española.

Las leyendas de la Laguna Negra

La Laguna Negra de Urbión, en la provincia de Soria, se encuentra a 1.753 m de altitud y es considerada uno de los tesoros naturales de España. Rodeada por una frondosa vegetación donde predominan los pinos y las hayas llama la atención por la oscuridad de sus aguas, pero a pesar del mito que asegura que es una laguna sin fondo, la realidad es que tiene ocho metros de profundidad. La encontrarás en el Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión, un lugar idóneo para caminar.

Y cómo no, a una laguna de un color tan enigmático no le podía faltar su leyenda. Es conocida como 'Las Tierras de Alvargonzález', que escribió Antonio Machado tras conocer la laguna. Nos habla de la historia de un parricidio por parte de dos hijos que deseaban heredar sus tierras cuanto antes, pero que dejaron de producir tras el asesinato. El padre es arrojado al fondo de la laguna y los hijos, tras matar a otro hermano que sí tuvo suerte con las tierras, acuden a la laguna arrepentidos y al llamar a su padre el agua sin fondo se los tragó.

El Monte Pindo y los Celtas

En Carnota, Coruña, el Monte Pindo se alza hasta los 627 m de altitud a solo un par de kilómetros del mar. Su majestuosidad rocosa sin duda llama la atención, pero si ha pasado a la fama no es por su origen geológico, sino por ser conocido como la Montaña Sagrada de los Celtas. Según la tradición, el Monte Pindo era un lugar de adoración celta y todavía dice la leyenda que sus rocas guardan secretos.

Se habla de búhos, brujas y seres fantásticos que habitan en sus bosques, pero sin duda la leyenda más conocida es la que sostiene que en el Monte Pindo descansan los restos de la Reina Lupa, conocido personaje de la mitología gallega, junto a un tesoro de incalculable valor buscado en numerosas ocasiones pero nunca encontrado.