Alquileres, circulación y pernocta: guía completa para viajar por Escocia en autocaravana

Recorrer Escocia en autocaravana es el sueño de muchos. Sus paisajes y su naturaleza más pura son ideales para descubrir el país a nuestro aire, manteniéndonos en constante contacto con el entorno. Una autocaravana o una cámper se puede convertir en la mejor opción para llegar a las zonas más rurales, y disfrutar así de la Escocia más verde y auténtica, rodeados de montañas, bosques, lagos y castillos.

También sabemos, por experiencia, que organizar un viaje por Escocia en autocaravana hace surgir muchas dudas, sobre todo si va a ser la primera vez que viajemos en este tipo de vehículo. Para intentar aclararlas y ponértelo más fácil, vamos a explicar aspectos tan importantes como el alquiler de la autocaravana, cómo circular con ella, dónde se puede pernoctar y cómo localizar los puntos en los que se facilitan los servicios necesarios para darnos autonomía a lo largo de nuestro viaje. Toma nota, que hay mucha información por delante.

Alquilar una autocaravana en Escocia

Si tienes autocaravana nada te impide llegar hasta Escocia con ella. Puedes llegar a la isla británica tanto en ferry como a través del Eurotúnel, pero es cierto que la inmensa mayoría de los viajeros que quieren recorrer Escocia con este modo de transporte optan por alquilar la autocaravana directamente allí. Ya sea una gran autocaravana para varios ocupantes o una pequeña furgoneta camperizada, en el país de las Highlands hay oferta de sobra para encontrar lo que necesitas.

Puedes contactar con empresas locales, recurrir a buscadores globales o incluso a plataformas que ponen en contacto a usuarios privados que alquilan sus autocaravanas. Las opciones son diversas. Simplemente ten en cuenta que si vuelas hasta Edimburgo o Glasgow tendrás que desplazarte hasta el lugar donde se encuentre la autocaravana, y a veces no están en lugares cercanos a los aeropuertos, como sí ocurre con los coches de alquiler. Algunas compañías pueden ofrecer servicios de transporte desde y hasta el aeropuerto, consúltalo.

También es importante tener en cuenta que el carnet de conducir español es perfectamente válido para alquilar una autocaravana en Escocia y circular con ella por el país, por lo que no necesitarás ninguna documentación específica.

Circular con una autocaravana por Escocia

Una vez que ya tienes tu autocaravana llega el momento de lanzarse a la carretera, pero antes de hacerlo dedica unos minutos a comprobar que todo está en orden. Si no tienes mucha experiencia con este tipo de vehículos pide que te lo expliquen al detalle, que te muestren cómo se comprueban y vacían las aguas grises y negras, cómo se rellena el agua limpia y dónde se encuentra el gas. Cómo funciona la calefacción, el agua caliente y cómo se comprueba la batería auxiliar. Echa un ojo al garaje, que es como se llama al maletero de las autocaravanas, y comprueba que viene equipada con calzos, porque posiblemente los necesitarás para nivelar el vehículo. En definitiva, todos los entresijos de estas casas rodantes.

Evidentemente, como es un vehículo de Reino Unido, el volante está a la derecha y deberás circular por la izquierda. Y sí, en tu viaje te enfrentarás a no pocas rotondas en las que tendrás que girar al revés de como sueles hacerlo en el resto de Europa. Pero calma, si no lo has hecho nunca verás que poco a poco irás se le coge el truco. A todo esto has de sumar que las distancias no se miden en kilómetros, sino en millas, y la velocidad en millas por hora (mph).

En Escocia hay todo tipo de carreteras, desde rápidas y anchas autopistas hasta carreteras secundarias de un solo carril. Las nacionales convencionales no son especialmente anchas, y eso cuando conduces una autocaravana de gran tamaño puede imponer un poco. Aunque te pegues a la línea central de la carretera no pierdas de vista la rueda delantera izquierda, no vaya a ser que la anchura del vehículo te juegue alguna mala pasada.

Para llegar a algunos de los lugares más bonitos del país tendrás que circular por estrechas carreteras de un solo carril, y por esa vía pasarán también los otros vehículos que vengan de frente. Por lo general, los demás conductores serán bastante comprensivos y respetuosos con las autocaravanas, pero eso no quita que facilitemos el paso todo lo posible y que ajustemos nuestra velocidad. En este tipo de carreteras iremos encontrando a nuestro paso diferentes passing places, en los que la carretera se ensancha para que dos vehículos puedan cruzarse. Si a lo lejos ves que viene otro vehículo de frente y encuentras uno de estos lugares de paso ni lo dudes, detente en él antes de que que ambos os encontréis en un punto estrecho de la carretera.

Dormir con una autocaravana en Escocia

Vamos a uno de los puntos que mayores dudas suele generar al viajar en autocaravana ¿Dónde podemos aparcar para dormir? Aquí hay mucho que explicar, así que iremos punto por punto.

Para empezar diremos que la acampada libre está legalmente permitida en Escocia en los lugares públicos y no cercados. Es decir, en toda zona que no sea privada o que no esté vallada, aunque realmente cada municipio puede tener su regulación. Es importante informarse bien, pero por lo general, si en un lugar no está expresamente prohibido acampar con la autocaravana, es que sí podemos hacerlo. Si no está permitido se nos informará con una señal de 'No Overnight Parking', y esto lo encontraremos en multitud de estacionamientos; ya sean aparcamientos de espacios naturales, de monumentos o de establecimientos privados. La gran afluencia de autocaravanas que desató la pandemia de covid provocó que se pasara a prohibir la pernocta en la mayoría de los parkings de municipios o lugares de interés.

¿Significa esto que no podemos pernoctar en ningún lado libremente? Para nada, pues aunque no sean muchos, siempre podemos encontrar espacios públicos en los que pasar la noche de manera gratuita. Normalmente serán zonas de aparcamiento en las que no haya ninguna prohibición y para encontrarlas lo mejor es recurrir a alguna de las apps de las que te hablamos más adelante. Ten en cuenta que prácticamente todos los parkings de Escocia son de pago y que tendrás que pagar tanto si vas a visitar un castillo, una cascada o cualquier lugar de interés. Lo bueno es que algunos de ellos también tienen tarifas nocturnas para pasar la noche con la autocaravana.

Una apuesta segura son los campings, que están perfectamente acondicionados, suelen estar en entornos de gran belleza y ofrecen todos los servicios que podemos necesitar al viajar en autocaravana, como agua, electricidad y puntos de vaciado de aguas grises y negras. La cultura campista en Escocia está muy desarrollada y suelen ser siempre espacios familiares y tranquilos. El precio para este tipo de vehículo suele rondar los 40€ por noche, dependiendo del número de ocupantes y el tamaño del vehículo, pero es importante tener en cuenta que muchos cierran sus puertas relativamente pronto, sobre las 20.00 horas o incluso las 18.00 horas.

Una alternativa a los campings son las áreas para autocaravanas. No hay muchas, alrededor de una decena en todo el país, todas son privadas y suelen tener un precio que ronda las 10 libras (12 euros) por noche, aunque sí suelen ofrecer todos los servicios. La mayoría pertenecen a granjas, hípicas o fincas agrícolas. Son tranquilas y, para todo lo que ofrecen, económicas.

Como una opción más, conviene saber que en el Reino Unido existe una guía llamada Brit Stops a la que se acogen diferentes tipos de establecimientos como granjas, destilerías o pubs, que ponen a disposición de los viajeros en autocaravana áreas para pernoctar. Para disfrutar de esta posibilidad es necesario adquirir la guía y solicitar en su web una pegatina que deberás lucir en el parabrisas de tu vehículo.

Acceso a los servicios para autocaravanas en Escocia

Cuando viajamos en autocaravana, sea donde sea, dependemos de una serie de servicios que nos dan la independencia suficiente para ser autónomos durante unos días si lo deseamos. Es decir, necesitamos poder llenar el depósito de agua limpia, vaciar los de aguas grises y aguas negras o conectarnos a la red eléctrica.

En Escocia los campings ofrecen todos estos servicios, mientras que las áreas de autocaravanas aseguran al menos los llenados y vaciados de aguas. Si necesitamos reponer la botella de gas lo podremos hacer en las gasolineras. Pero más allá de los campings podemos encontrar sitios específicos que ofrecen estos servicios, o al menos algunos de ellos. La mayoría serán de pago, pero nos pueden sacar de un buen apuro si no queremos recurrir a un camping. Para localizarlos lo mejor es recurrir a una app específica para autocaravanas, como de las que te hablamos más abajo.

Ventajas e inconvenientes de viajar en autocaravana por Escocia

Si aún nos estamos planteando si emprender este viaje por Escocia en autocaravana o no, puede ser interesante tener en cuenta unas cuantas ventajas y algunos inconvenientes que ayuden a decidirse. La parte positiva: diremos que viajar en autocaravana nos dará libertad y flexibilidad, podemos cambiar la ruta fácilmente y llegar a sitios más remotos y menos turísticos. Alquilar una autocaravana no es barato, pero en su precio llevamos incluido el alojamiento, el transporte y la cocina, por lo que la inversión se compensa. Nos acerca plenamente a la naturaleza, permitiéndonos pernoctar lejos de la civilización y amanecer en entornos naturales espectaculares.

Mientras tanto, en su parte negativa hemos de tener en cuenta que una autocaravana es un vehículo muy voluminoso, y que no es fácil acceder con él a según qué sitios. De hecho, visitar el centro de grandes ciudades como Edimburgo o Glasgow se complica, y deberemos dejarla aparcada a gran distancia de los cascos urbanos. Tampoco olvidemos que las restricciones de pernocta son numerosas y que es importante planear bien la ruta para no terminar el día en algún lugar donde no podamos pasar la noche. Algunas carreteras especialmente estrechas pueden suponer un pequeño desafío a los menos experimentados y también hay que planear bien el llenado y vaciado de aguas, pues los puntos preparados para ello tampoco son muy numerosos.

Consejos prácticos para viajar por Escocia

Si vas a viajar por Escocia en autocaravana por primera vez, quizá hay algunos consejos prácticos que te puede venir bien tener en cuenta para disfrutar al máximo tu experiencia. Lo primero y más importante, organiza bien tu ruta por Escocia para no perderte sus atractivos más famosos e interesantes. Las Highlands son imprescindibles, así como el lago Ness, Inverness y Culloden. También castillos como los de Urquhart, Eilean Donan o Stirling. Y si tienes tiempo, no dudes en incluir la isla de Skye. Acceder a las grandes ciudades con autocaravana no es fácil, pero Edimburgo y Glasgow tienen muchísimo que ofrecer. Si quieres, quizá, las puedes dejar para otro viaje más urbano y aprovechar la autocaravana para disfrutar de zonas más rurales.

Como sabes, Escocia es naturaleza en estado puro, está plagada de montañas, valles, bosques, ríos y lagos. En ella todo es verde. De manera que si viajas en autocaravana, aprovecha para llegar hasta los lugares más recónditos. Si encuentras un lugar para pernoctar allí donde no hay nadie, y solo unas cuantas ovejas, unas vacas peludas de las Highlands o una familia de ciervos te dan los buenos días a través de la ventanilla al amanecer, podrás decir que estás en la Escocia más auténtica.

Para localizar lugares en los que pernoctar y los servicios necesarios, como llenado y vaciado de aguas, utiliza aplicaciones móviles como CaraMaps o Park4Night. Son aplicaciones colaborativas y podemos ver los comentarios y puntuaciones de otros usuarios, lo que siempre es de gran ayuda. Podemos consultar qué servicios tienen los campings o las áreas para autocaravanas, cuáles son sus precios, así como dónde hay y cómo son los lugares de pernocta repartidos por el país, si son gratuitos o de pago, y si ofrecen algún servicio. Ten en cuenta que en lugares remotos puede no haber cobertura móvil, por lo que conviene planificar con cierta anticipación.

Otro consejo para viajar a Escocia, tanto con autocaravana como sin ella, es llevar ropa impermeable; tanto chubasquero como pantalones o calzado. Los paraguas no son muy útiles, porque la lluvia puede ser fina y con viento, así que es mejor ir cubierto de pies a cabeza.