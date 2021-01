La Generalitat envia barreres de formigó a Alfafar, Llocnou, Sedaví, Benetússer i Massanassa per a assegurar el seu confinament

La Conselleria de Política Territorial ha posat a la disposició d'Alfafar, Sedaví, Llocnou de la Corona, Massanassa i Benetússer 120 metres lineals de barreres tipus Nova Jersey que serviran per a reforçar zones de control d'accessos a la zona perimetrada i per a tallar al trànsit algunes d'aquestes entrades i eixides dels municipis.

Els cinc municipis estan afectats per un tancament perimetral dels seus termes municipals per decisió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública van començar aquest dimarts a rebre suport en forma de material per a millorar els controls dels accessos a l'àrea confinada.

D'altra banda, el Centre de Coordinació Intermunicipal, creat per a gestionar la presa de decisions durant el temps que dure el confinament del nucli poblacional, ha traslladat a la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, la necessitat del reforç en forma d'efectius de la Policia Autonòmica per a cobrir punts sensibles d'entrada de persones a la zona com a estacions de tren i parades d'autobús.

El dispositiu de Policia Local i Protecció Civil disponible fins al moment també ha sigut reforçat per la Guàrdia Civil que ha augmentat el nombre d'efectius dedicats al control d'accessos. En aquest sentit, durant els cinc dies de tancament perimetral s'han imposat multes tant per no complir amb el confinament com infraccions de trànsit per no respectar els punts de control establits. Les primeres van des dels 30 fins a 600 euros i en el cas de les de trànsit 200 euros i retirada de 4 punts del permís de conduir.

Reunió amb la Generlitat i la Delegació del Govern

Els cinc alcaldes i alcaldesses van participar aquest dimarts en una reunió d'organitzada per la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana en la qual tots els municipis confinats des del passat 7 de gener van traslladar les seues necessitats tant a la Secretaria Autonòmica com als representants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i a la Subdelegació del Govern.

Durant la reunió, els representants dels cinc municipis van compartir les dificultats que han patit durant el passat cap de setmana sobretot en els accessos a la zona comercial d'Alfafar, Sedaví i Massanassa per falta d'efectius. Per això, s'ha sol·licitat la col·laboració tant de l'administració autonòmica com de l'estatal en el control dels accessos a aquesta àrea per a evitar que el pròxim cap de setmana es repetisquen. També s'ha sol·licitat que el 112 a través dels seus canals de comunicació trasllade la informació que la zona comercial es troba tancada per als no residents en el nucli poblacional i d'aquesta manera evitar desplaçaments des de València capital i altres localitats confrontants.