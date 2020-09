La jutgessa dóna la raó a l'Ajuntament de Manises i obliga a la Emshi a pagar prop de tres milions d'euros per la potabilitzadora

La jutgessa del Jutjat contenciós administratiu Núm. 2 de València ha donat la raó, una vegada més, a l'Ajuntament de Manises en la seua batalla contra la Emshi (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics) i no admet la resolució emesa per l'entitat de no pagar a l'Ajuntament de Manises la quota acordada fa 14 anys.

Així, l'entitat es veurà obligada a abonar al consistori dos milions huit-cents mil euros per comptar amb les instal·lacions de la potabilitzadora. Una infraestructura que té un ús comunitari i per la qual Manises rebia una compensació anual de 700.000 euros en cedir espai per a albergar la nau.

La batalla judicial va començar en 2011 quan l'entitat va decidir que ja no abonaria la compensació econòmica acordada des que es va instal·lar a Manises la potabilitzadora d'aigua. Va ser llavors quan tant aquest consistori com el de Picassent, municipi que també compta amb un espai de la mateixa entitat, van denunciar la fi de les compensacions. En aquell primer procés judicial, la justícia va donar la raó als ens municipals. I ho ha tornat a fer ara, en un procés que es va obrir de nou en 2017.

Ara, el jutjat ha fallat que la Emshi haurà d'abonar a l'Ajuntament de Manises el cànon de quatre anualitats que no ha pagat des que va començar el procés judicial. Una quantitat que ascendeix a 2.800.000 euros i que correspon a la suma els 700.000 euros que rep l'Ajuntament de Manises cada any. La sentència, no obstant això, encara no és ferma.

Un acord que es remunta a 2006

El cànon anual que la Emshi paga a Manises i Picassent es remunta a l'any 2006 i es va fer efectiu en el 2007. Els cobraments van continuar fins a l'any 2011, quan la Emshi va frenar els pagaments després d'una votació interna. Va ser llavors quan l'Ajuntament de Manises va començar un tràmit administratiu i més tard judicial que va reconéixer el dret d'aquest consistori a rebre el cànon anual. Ara, després d'haver acudit al jutjat de nou al no haver arribat a un acord, la jutgessa ha donat la raó a l'Ajuntament de Manises i obliga a la Emshi ha pagar les anualitats dels últims quatre anys (des de 2017 fins a 2020).