Conselleria suspén de manera cautelar l'autorització de la planta de reciclatge de Requena després de l'incendi patit

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha suspés de manera cautelar l'Autorització Ambiental Integrada de la planta de reciclatge de Requena que va patir un incendi fa onze dies i fins i tot ha tingut rebrots posteriorment, i ha imposat mesures a l'empresa gestora. La Direcció General també estudia noves actuacions que puguen derivar en la clausura definitiva de la instal·lació.

Així ho ha anunciat el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, qui ha confirmat que els tècnics de la Conselleria s'han desplaçat de nou al municipi i han tornat a traslladar a la població les anàlisis de la qualitat de l'aire, que confirmen que els registres estan dins dels paràmetres permesos.

En la resolució signada pel director general, es comunica que, a més del tancament cautelar de la instal·lació, l'empresa ha de retirar totes les restes calcinades, així com els possibles apilaments no afectats mitjançant un gestor autoritzat.

La Conselleria de Medi Ambient afirma que ha mantingut un contacte directe amb els ajuntaments afectats des de l'inici de l'incendi en la planta. Entre les actuacions de la seua competència, ha mantingut en la zona una estació de mesurament de qualitat de l'aire i ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer col·laboració per a les respectives anàlisis.

Des que es va iniciar el foc aquest no ha cessat, encara que no hi ha hagut flama visible mentre continuaven cremant els diferents materials afectats.

El PSPV reclama “mesures contundents”

El vicesecretari general del PSPV i president provincial socialista, Carlos Fernández Bielsa, s'ha reunit aquest dijous amb els portaveus socialistes a Requena i Utiel, Mario Sánchez i Fernando Arenas, i integrants del col·lectiu veïnal afectat per l'incendi de la planta de reciclatge.

Bielsa ha assenyalat que entén la preocupació dels veïns per l'afecció que puga suposar per a la comarca “davant la falta de resposta de les institucions”.

Bielsa ha assenyalat que “són ja 11 dies de nerviosisme i tensió entre la ciutadania” i els veïns i veïnes se senten “indignats per la inacció del Consell i per la falta d'impuls i exigències davant la Generalitat de l'alcaldessa de Requena i de l'alcalde d'Utiel, la qual cosa ha provocat que la ciutadania se senta desemparada”.

“Venim a exigir mesures contundents i urgents amb tots els mitjans necessaris per a resoldre la situació i no pot ser que passen onze dies perquè les administracions actuen de veritat”, afig el portaveu.

Bielsa ha agraït que els veïns s'hagen constituït en una plataforma d'afectats “perquè gràcies a ells sembla ser que finalment amb el seu esforç, dedicació i impuls es prendran mesures i esperem que després de la tardança es garantisca la salut que ha de ser la gran prioritat”, afig.

Igual que Sánchez i Arenas, Bielsa ha assenyalat que que són molts els ciutadans i ciutadanes als quals no els sembla suficient la gestió que han fet els dos ajuntaments on governa el PP, Requena i Utiel.

El vicesecretari del PSPV afig que els alcaldes de Requena i Utiel “haurien d'haver reivindicat i exigit a la Generalitat mesures des del primer dia amb tots els mitjans necessaris per a sufocar l'incendi i que hagen passat 11 dies demostra que el Consell de Mazón és un govern ineficaç i ineficient, que es dedica a presentar lleis absurdes sense preocupar-se de les necessitats de la gent”.