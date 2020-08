Les aigües residuals de Paterna registren una major presència de COVID-19 però amb diferències segons barris

L'Ajuntament de Paterna ha detectat més presència de la COVID-19 en les aigües residuals. Així ho demostren els resultats obtinguts després de l'anàlisi d'aigües residuals, que realitza el consistori a través de l'eina City Sentinel.

En el tercer de les anàlisis, amb mostres preses per Aigües de Paterna entre els dies 18 i 22 d'agost en la xarxa d'aigua de clavegueram, s'ha detectat un nivell baix en la zona de La Canyada, Tàctica, i el Polígon industrial Font del Pitxer, on no hi ha dades significatives a destacar.

Els nivells de COVID-19 registrats en Parc Tecnològic, L’Andana, Bovalar, Mes del Rosari-La Coma, Alborgí i Centre han sigut mig-baixos. I, finalment, Santa Rita, Lloma Llarga, Terramelar registren nivells alts de presència de la COVID-19 en aigües residuals.

Després d'aquestes últimes anàlisis, l'Ajuntament de Paterna reprén mesures que ja es van executar durant l'Estat d'Alarma, en els barris amb major pujada. S'ha reforçat encara més les labors de desinfecció dels parcs infantils i continua realitzant-se la campanya de neteja intensiva que es va iniciar ja el passat 11 d'agost per a baldear i desinfectar voreres i calçades de tots els barris de Paterna.

A més, tractors de la cooperativa Agrícola de Paterna tornaran a col·laborar amb l'Ajuntament en les tasques de neteja i desinfecció, s'ha reforçat de nou les campanyes de conscienciació ciutadana i els controls especials de la Policia Local, perquè es respecte el distanciament social, l'ús obligatori de les màscares i la resta de normes d'higiene.

Les últimes dades oferides per la Generalitat Valenciana en el municipi de Paterna són de 197 positius després de realitzar-se la prova PCR, 47 en les últimes dues setmanes i 11 morts, un 0,28% d'incidència municipal.

L'Ajuntament de Paterna ha comunicat ja aquests resultats a la conselleria, a través del Departament de Salut Arnau de Vilanova- Llíria, per a coordinar iniciatives i reduir al màxim les possibilitats de propagació del virus a la ciutat.

El sistema d'alerta primerenca implantat pel consistori revela una presència mitjana de 3.088 unitats genòmiques (nivell mitjà) per cada 500 ml d'aigua residual.

En aquest sentit, les dades per sectors que ofereix l'eina City Sentinel utilitzada per Aigües de Paterna són: no detectat amb dades significatives a destacar a La Canyada, Font del Pitxer i Tàctica; 6.300 UG/500 ml en Santa Rita (nivell alt); 230 UG/500ml (nivell baix) en Campament; 1.800 UG/500 ml (nivell mig-baix) en Bovalar, Mes del Rosari-La Coma, Parc Tecnològic, Parc Científic i L’Andana; 9.100 UG/500 ml (nivell alt) en Terramelar i Lloma Llarga; i 1.100 UG/500 ml (nivell mig-baix) en zona centre i Alborgí.