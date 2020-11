Manises declarada 'Ciutat Valenciana de la Ceràmica'

El Ple de les Corts Valencianes ha reconegut a Manises com la 'Ciutat Valenciana de la Ceràmica'. Una declaració institucional que dóna resposta a la petició de l’Ajuntament de Manises de ser reconeguda com a tal, després d’aprovar al Ple Municipal d’octubre la declaració institucional que es comprometia a demanar al parlament autonòmic aquest reconeixement.

Tal com ha llegit el President de les Corts, Enric Morera, durant el pronunciament al Palau dels Borja, "Manises és una ciutat reconeguda mundialment per la seua ceràmica. L’activitat ceramista no s’ha vist mai interrompuda durant més de 700 anys i les peces de ceràmica manisera han estat i estan presents als cinc continents i als principals museus d’art del món". Per això, ha dit, "des de les Corts Valencianes volem reconèixer la identitat cultural que ha desenvolupat el municipi i declarem Manises com a Ciutat Valenciana de la Ceràmica".

A l’acte de pronunciament de les Corts ha assistit una nodrida representació del consistori de Manises encapçalada l’alcalde, Jesús Borràs i els portaveus d’APM Compromís, Carles López, PSPV PSOE, Àngel Mora i la Diputada Provincial i regidora socialista, Pilar Molina; Podemos, Irene Camps i Ciudadanos, Enrique Soler. Els grups del Partit Popular i VOX han excusat la seua absència.