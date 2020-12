La UE inverteix 4 milions en un projecte per a augmentar la resiliència a incendis del Parc Natural del Túria

El projecte Guardian, que busca augmentar la resiliència a incendis en el Parc Natural del Túria ha rebut una subvenció de 4,4 milions d'euros procedents dels Fons FEDER de la Unió Europea, una ajuda que representa el 80% dels 5,5 milions que suposa aquesta iniciativa per als pròxims tres anys i el finançament dels quals completaran les entitats sòcies que participen en el seu desenvolupament.

El projecte planteja la construcció d'un sistema hidràulic basat en canons d'aigua regenerada per al reg (SIDEINFO) i l'execució de barreres verdes compostes per espècies més resistents al foc. La iniciativa innovadora va ser presentada en la tercera convocatòria de les UIA Urban Innovative Actions (Accions Urbanes Innovadores) de la Unió Europea.

Els Ajuntaments de Riba-roja de Túria i Paterna, Hidraqua (Grup Suez), Medi XXI, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i Cetaqua són les entitats sòcies de la iniciativa, amb la col·laboració del Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

Cadascun dels socis desenvolupa una part d'aquest projecte global que “contribueix activament al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l'ONU”. ‘Aliances per a aconseguir els Objectius’, ‘Aigua neta i sanejament’, ‘Comunitats i ciutats sostenibles’ i “Acció pel clima’ són els ODS als quals contribueix de manera més activa a través d'aquest projecte, ha informat Hidraqua en un comunicat.

Fins al moment, ja s'han produït “nombrosos” avanços. Així, per exemple, està en marxa l'obra de la infraestructura hidràulica que, a través d'una Estació Regeneradora d'Aigua (ERA), cinc depòsits d'emmagatzematge i 6.500 metres de conduccions, permetran portar l'aigua des de l'ERA fins als punts en els quals es troben instal·lats els 42 canons d'aigua o torres SIDEINFO.

La labor d'aquestes torres és la de crear les barreres verdes que actuaran com a tallafocs per a evitar l'avanç del foc en la zona d'interfície urbana-forestal. Per a això, es duran a terme regs prescrits i preventius en dies d'alerta màxima, activant-se de manera immediata quan es detecte risc d'incendi.

Les empreses Hidraqua i CETAQUA han sigut les encarregades del disseny, producció i instal·lació de l'Estació Regeneradora d'Aigua (ERA), una infraestructura en la qual es desenvolupa un tractament d'aigua avançat per a l'eliminació dels microcontaminantes i l'obtenció d'una aigua de qualitat suficient per al seu ús en els tallafocs verds.

Part de l'aigua regenerada, a l'embassament de la Vallesa

A més, part de l'aigua regenerada s'aportarà a l'embassament de la Vallesa, situat també en aquest Parc Natural, per a millorar la qualitat d'aquesta zona humida catalogada. Així mateix, Hidraqua avança en aquests moments en l'execució dels depòsits d'emmagatzematge de l'aigua regenerada i les conduccions de transport. S'espera que totes les infraestructures hidràuliques queden concloses abans de la temporada d'estiu.

Respecte a la instal·lació de les torres d'aigua per a reg, aquesta labor és a càrrec de l'empresa especialitzada en serveis ambientals Medi XXI, així com també els treballs de tractaments silvícoles que contempla a més el projecte. Es tracta de tasques de desbrossament, la poda de l'arbratge, o el clarege d'arbres malalts, dominats o que aporten una densitat excessiva, així com l'eliminació del canyar.

En total, es gestionaran més de 37 hectàrees de caràcter estratègic amb l'objectiu d'evitar que un foc urbà es propague al Parc Natural i que un foc al Túria o els seus voltants afecte les zones poblades.

En la segona fase del treball, els equips del projecte GUARDIAN plantaran més de 2.000 unitats d'espècies mediterrànies autòctones de menor combustibilitat (freixe, boix, serbal, llentiscle, murta o marfull, entre altres) que actuaran, juntament amb regs prescrits, com a autèntiques barreres verdes. Amb aquesta combinació d'actuacions es tracta de previndre l'impacte d'incendis d'alta intensitat. Per a l'estudi previ a la realització d'aquests treballs, Medi XXI ha comptat amb la col·laboració d'Universitat Politècnica de València (UPV).

L'aportació al projecte GUARDIAN per part de la UPV se centra a més a analitzar com les característiques del sòl i les condicions atmosfèriques actuen sobre l'estat hídric de la vegetació. Durant l'estiu de 2020, la UPV ha instal·lat sensors en el sòl, atmosfèrics i en arbres en zones seleccionades de la Vallesa per a quantificar les relacions hídriques i estudiar l'efecte dels regs mitjançant les torres Sideinfo. Amb aquestes dades, s'aprofundirà en el coneixement hidrològic de la muntanya i es podran determinar patrons de reg òptims a aplicar per les torres instal·lades de manera permanent.

Finalment, la Universitat de València (UV) serà l'encarregada d'analitzar l'impacte econòmic del projecte. Una vegada quede testat aquest innovador disseny, es publicarà perquè puga ser utilitzat per altres municipis europeus que compten amb una problemàtica similar.