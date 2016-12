MILLET PIERRA MENTA. Para devorar desniveles positivos

Millet es sinónimo de calidad y evolución en lo que a material de montaña se refiere. Nació hace casi un siglo en Francia, fabricando en un principio macutos y mochilas, y trasladándose a los Alpes en 1928, donde mantiene su sede desde entonces.

La primera mochila con armazón pensada para ser usada en montaña salió de su factoría en 1934, y tras fichar al gran Lachenal, fabrican el modelo Annapurna 50, que es el que subirá precisamente a la cima de ese primer ochomil.

Asesorados desde los inicios por leyendas del alpinismo, de la talla de Bonatti o Desmaison, todas las prendas y material que nos ofrece han pasado, en sus test previos, por las grandes caras norte de los Alpes, ofreciendo un producto final que sin duda ofrece una calidad incuestionable.

La serie Pierra Menta que sacó hace un tiempo Millet al mercado, y que hace honor a la más famosa de las carreras de esquí de montaña, homenajea a dicha “Grande Course” y sin duda cumple las expectativas que se le adjudican con dicho nombre.

La chaqueta y el pantalón Pierra Menta que probamos en esta ocasión convencerá desde el primer uso al esquiador de montaña, e incluso al deportista de montaña, puesto que mientras llegaban las primeras nieves, lo hemos estado probando en actividades de carreras de montaña y montañismo, con magníficos resultados en cuanto a transpirabilidad y comodidad.

Los escenarios de prueba de la Synthesis Trilogy, que así se llama el modelo en cuestión, han sido Sierra Nevada y la zona centro de España, y han variado desde los templados días del otoño, a estos últimos episodios de frentes procedentes del Norte, en alturas comprendidas entre los 1.200 y los 3.400 metros de altitud. Además, gracias a las tempranas nevadas de este año, confirmamos que ya han vivido unos cuantos miles de metros de desnivel para comprobar su desgaste.

Hasta hace bastante poco, la ropa específica de esquí de montaña prácticamente solo la usaban los “pros” y competidores. Hoy en día, la tendencia ha cambiado a la hora de equiparse para darle caña al esquí cuesta arriba, y se ha pasado de vestir con ropa de alpinismo, o incluso ropa deportiva de “running” o similar, a la polivalente gama de prendas pensadas y diseñadas para ser usadas por cualquiera que haga esquí de montaña, compita o no.

El esquí de montaña, ya sea “touring” o “skimo”, nos pide que las prendas sean más elásticas y técnicas en la parte de la bota que las tradicionales de montañismo. Así mismo, también deben ser más cálidas a la par que transpirables, ya que la exigencia aeróbica debido a los esfuerzos intensos suele ser mayor, y por tanto, la tendencia a la sudoración superior.

Así mismo, el esquí en descenso busca la nieve para disfrutarla o sufrirla, dependiendo de la calidad e intensidad de la actividad, una actividad que va pareja con la velocidad propia del deporte en bajada. Esto quiere decir que, aparte de transpirar en la subida, debe abrigarnos permanentemente y cortar el viento en la bajada.

El conjunto Pierra Menta de Millet fue ideado con ese objetivo, y damos fe que lo ha conseguido. Pero profundicemos en las dos partes, chaqueta y pantalón.

CHAQUETA PIERRA MENTA

Características técnicas:

- Tejido principal: Vueltex Knit (87% poliamida, 13% elastano).

- Tejido espalda y hombros: Bi Extensible4ways elástico (57% poliamida, 28% poliéster, 15% elastano).

- Tejido refuerzos: Toughtex (73% poliamida, 14% poliéster, 13% elastano).

- Corte X-FIT, ajustada.

- Costuras planas para evitar rozaduras.

- Capucha “abrazante” elástica.

- 2 bolsillos frontales de rejilla para las pieles.

- Un bolsillo en el brazo.

- Puños elásticos con presilla para el pulgar.

- Elementos reflectantes.

- Peso 440 g.

Lo primero a resaltar es que la chaqueta, que casi se podría comparar con una chaqueta fina softshell, tiene la ventaja de ser ligeramente cortavientos en la parte delantera, y eso se nota en las bajadas o cuando sopla el viento.





La zona de la espalda está confeccionada con un tejido más fino que el frontal, lo que se traduce en menos sudoración en contacto con la mochila, y mejor secado en caso de transpirar abundantemente.

Los detalles técnicos que nos ofrece, aparte los refuerzos en hombros y codos, son sencillos pero eficaces: los prácticos bolsillos para transportar las pieles en los descensos (o material diverso, guantes, gorro, pañuelo de cuello, etc…), un pequeño bolsillo en la manga, cerrado con cremallera, lo justo para llevar un gel y una barrrita o similar, y los ojales para pasar los pulgares y cerrar al máximo las muñecas.

No hay que olvidar las cremalleras, potentes YKK, de alta calidad y con buenos tiradores, para poder utilizarlas con guantes.

PANTALÓN PIERRA MENTA

Características técnicas:

- Tejido principal: Vueltex Knit (93% poliamida, 7% elastano).

- Tejido exterior frontal cortavientos: (85% poliamida, 15% elastano).

- Tejido exterior inferior: Bi Extensible4ways elástico (57% poliamida, 28% poliéster, 15% elastano).

- Tejido refuerzos: Hardtex (73% poliamida, 14% poliéster, 13% elastano).

- Corte X-FIT, ajustada.

- Rodillas preformadas.

- Costuras planas para evitar rozaduras.

- Cintura elástica ancha con cordón de ajuste.

- Bolsillo con cremallera en parte frontal superior de la pierna derecha.

- Zona de ajuste en bota con cremallera bidireccional, y apertura para ganchos de botas lateral y trasera.

- Refuerzos en zonas críticas de los bajos.Refuerzos en los laterales.

- Peso aproximado de 430 g.



Por su parte, el pantalón, que casi se podría comparar también a una malla tipo softshell, ofrece igualmente la ventaja de ser cortavientos en la parte delantera, y eso es una ventaja, si tenemos clara la meteo y lo que vamos a hacer, a la hora de ahorrar una capa extra en la mochila.

La parte trasera está confeccionada con un tejido más fino que el frontal y no es cortaviento, lo que se traduce en menos sudoración en una parte en la que no es necesaria tanta capacidad térmica, y no suele afectar el viento… Y menos en los descensos.

Así mismo, está reforzada la zona inferior, donde más roces y desgaste suele tener la prenda.

La parte de la cintura, con un elástico ancho y confortable, se adapta a la cintura del varón perfectamente, y con el cordón de juste, podremos ir con él puesto sin necesidad de regularlo durante horas.

Dispone de cremallera en la bragueta, cosa que se agradece para no tener que bajarse el pantalón a la hora de hacer nuestras necesidades, pero quizás precisamente en el tirador de su cremallera sea donde encontremos la única pega que hemos sacado. En nuestra opinión es muy pequeño para tirar cómodamente con guantes gruesos.

El bolsillo con el que cuenta es suficientemente grande para guardar un ARVA, pese a que todos sabemos que debe ir en el interior perfectamente resguardado de los elementos y para evitar su pérdida.

En la parte baja, la que abraza la bota, y que suele ser la zona más compleja, la verdad es que la han abordado de una manera magistral, poniendo refuerzos donde es necesario, regulando con un elástico el ajuste a la bota, y cerrando con una cremallera el bajo. Así mismo, hay aperturas lateral y trasera para los ganchos de las botas tipo “Dynafit” y “La Sportiva”.

Así que, resumiendo todo lo escrito hasta ahora, el conjunto Pierra Menta es un dos piezas de una calidad espectacular, idóneo para ser usado como segunda capa permanente en actividades de esquí de montaña con frío intenso, pero no extremo, y en condiciones secas. En caso de que se prevea lluvia, una tercera capa fina sería suficiente para pasar un agradable día seco y caliente.

La actividad estrella sin duda alguna para la que están pensadas y fabricadas estas prendas es el Esquí de Montaña, competición o no, ritmo alto, ritmo bajo, o alternado con actividades técnicas de alpinisimo.

Su comodidad y versatilidad no descartan su uso en otro tipo de actividades de montaña en el que la elasticidad, transpirabilidad y calidez sean deseables. Esas características, junto a su resistencia, no hacen que la descartemos para actividades de alpinismo “ligero”, en las que las condiciones no sean realmente duras en lo que a meteo y desgaste se refiera.

Lo mejor - La calidez y la transpirabilidad.

- La comodidad y el ajuste.

- La estética. Lo mejorable - El tirador de la cremallera de la bragueta del pantalón.