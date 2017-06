Éxito absoluto en el primer Campeonato de España de Bloque Juvenil

El rocódromo de Barcelona Climbat La Foixarda acogió ayer domingo 25 de junio el primer Campeonato de España de Escalada en Bloque Juvenil. La prueba se presentaba como una oportunidad para todos los jóvenes escaladores de España, en especial aquellos provenientes de los 9 centros de tecnificación repartidos por España. Tal y como se esperaba la prueba acogió hasta 111 participantes, todo un éxito de participación al tratarse de la primera edición.

Una de las principales problemáticas que se presentaba al ser la primera vez que se disputaba una prueba de esta magnitud con escaladores juveniles era que se cumplieran los horarios, pero la jornada se resolvió a la perfección cumpliendo todos los horarios propuestos.

Al mismo tiempo, dicha competición se celebraba con el objetivo de trabajar en la misma línea que la IFSC (International Federation of Sport Climbing) que desde hace años ya plantea pruebas de bloque juveniles. Especialmente en estos momentos en los que se plantea una clasificación Overall con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cabe destacar que la equipación de esta edición se mantuvo también en la línea de la IFSC. Los equipadores superiores Helena Alemán y Gerard Rull, con la colaboración de Diego Marsella y José Luis Palao, equiparon unas vías exigentes, que requerían equilibrio y buena lectura. Líneas, problemas y volúmenes parecidos a los que podemos ver en las competiciones internacionales de la IFSC y que hicieron las delicias de los jóvenes escaladores.

Categoría Sub 16

En la categoría sub 16, María Benach se hacía con la victoria tras encadenar 3 de los 4 bloques propuestos por los equipadores. Con este resultado la escaladora catalana atesora el doble título de Campeona de España de Escalada en dificultad sub 16 y ahora también en bloque. La joven madrileña Ariadna Herranz se estrenaba en el podio de un Campeonato de España subiéndose nada más y nada menos que al segundo escalón tras completar también 3 de los 4 bloques de la final. El tercer lugar era para otra de las escaladoras más habituales del podio sub 16: la catalana Rut Monsech.

La categoría sub 16, sin duda una de las más disputadas, se decidió con un podio copado por los catalanes. En la categoría masculina se imponía Héctor Bazán, ya recuperado de la lesión que lo alejó de la competición el año pasado. El escalador de la Federación Catalana se incorporaba de nuevo a la competición por todo lo alto haciendo un pleno en el Campeonato resolviendo los cuatro bloques de la final. Cedric Junque tocaba el top en dos de los problemas, pero era suficiente para meterse en el bolsillo el título de subcampeón de España. Pere Borrell, también de la Federación catalana cerraba el podio.

Categoría sub 18

En la categoría sub 18 femenina, la catalana Olivia Marsella se imponía tras completar 2 de los 4 bloques en 5 intentos. La fortísima campeona de cuerda Rut Casas sufría una lesión leve mientras escalaba el tercer de los cuatro bloques por lo que renunciab a tratar de encadenar el 4 bloque para evitar una lesión mayor. La escaladora extremeña Antia Freitas demostraba que también está muy fuerte en la modalidad de bloque consiguiendo la tercera posición en su categoría con un top en su haber.

En la competición masculina sub 18, la final estuvo muy ajustada. Guillem Monsech, Eneko Carretero y Quentin Mamma resolvían hasta 3 de los 4 bloques, pero el más eficiente era el catalán quien se alza como campeón del primer Campeonato de España de Bloque Juvenil. Eneko Carretero, que había hecho una mejor ronda de clasificación, se quedaba a dos intentos de vencer a Monsech. El madrileño Quentin Mamma cerraba el podio sub 18 con tan solo un intento más que Carretero.

Categoría sub 20

En la Sub 20, Muriel Ruiz de Larramendi era de nuevo imbatible. La navarra fue la única fémina en encadenar los 4 problemas propuestos por lo equipadores en tan solo 5 intentos. Con la firmeza que la caracteriza se hacía con el 4 bloque, uno de los más difíciles y al que tan solo se subía la escaladora de la Selección Navarra. Con este título Muriel Ruiz de Larramendi se hace con el doble título de Campeona en cuerda y Bloque 2017. La aragonesa Rebeca Pérez se proclamaba subcampeona con un 1 top en su haber. La navarra Suyapa Pérez cerrabael podio sub 20 consiguiendo también un único top en las finales.

En la final masculina de la sub 20 se imponía finalmente el extremeño Alejandro Crespo en una final también muy discutida. Crespo, Pau Galofre y Jorge Díaz-Rullo empataban a bloques resueltos, pero el madrileño lo conseguía en menos intentos que sus competidores en concreto 5 por delante de los 6 intentos de Pau Galafre y los 9 de Díaz – Rullo.

El primer Campeonato de España de Bloque juvenil se cierra con un excelente balance gracias a la buena acogida y participación, así como por el buen funcionamiento de la jornada, tanto por la labor de los equipadores como por el cumplimiento de los horarios.