Capitanía Marítima estudia dar combustible al barco neonazi para que abandone las costas españolas

Proporcionarle combustible para que deje las costas españolas. Esa es la estrategia que Capitanía Marítima estudia –según fuentes cercanas a la negociación con el navío– para que C-Star, fletado por la organización ultraderechista 'Defend Europe', abandone aguas españolas.

La Generalitat de Catalunya sostiene, como ya hizo el pasado domingo, que el buque no atracará en ningún puerto catalán. Con ese objetivo, Capitanía Marítima –órgano encargado de la administración marítima dependiente del Ministerio de Fomento– busca el modo de facilitarles fuel para que el barco abandone las costas. En las últimas 48 horas, el navío neonazi, que aboga por impedir rescates en el Mediterráneo, ha puesto en alerta a las entidades prorrefugiados catalanas.

El anuncio sobre el SOS del barco neonazi, que necesitaría combustible y avituallamiento diverso, lo ha dado precisamente una de las organizaciones prorrefugiados que ha puesto el grito en el cielo por la presencia de C-Star los dos últimos días, Girona Acull. Del mismo modo, la entidad ha propuesto una de las soluciones para la marcha del buque: "El traspaso de combustible debe hacerse mediante un barco nodriza para que el buque no toque tierra", atiende a este medio Karim Sabni, uno de los portavoces de Girona Acull.

URGENT! Es confirma que el vaixell neonazi demana SOS per benzina i abastiment 1/2 pic.twitter.com/ws4hsSLLg9 — Girona Acull (@GironaAcull) 19 de septiembre de 2017

"Seguimos sin quererlos pero no haremos lo que ellos no hacen, no ayudar a las personas", ha destacado Sabni, que ha vaticinado movilizaciones inminentes ante el buque si éste no se aleja de la costa. El barco, que estaría tripulado por población de Sri Lanka, necesitaría abastecimiento para seguir la marcha. "Las personas que lo tripulan son utilizadas para el fin de la organización pero también necesitan asistencia humanitaria", destacan fuentes de la Generalitat.

Si bien las entidades, la Generalitat y representantes políticos de la altura del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se han mostrado en contra del navío, será Capitanía Marítima la que decida una solución respecto a C-Star.

El objetivo de C-Star, el barco de la misión 'Defend Europe', es –según la propia organización ultraderechista– patrullar el Mediterráneo para "vigilar" las actividades de las ONG que realizan tareas de salvamento en el Mediterráneo y devolver a la costa africana a los emigrantes que encuentren. El barco antiinmigración ya fue expulsado de Chipre a finales de julio bajo sospechas de tráfico de personas.

'Defend Europe' ha acusado a las ONG que rescatan a inmigrantes en el Mediterráneo de tener una actitud "irresponsable y criminal" porque "es parte de la inmigración masiva que causa tantos problemas en Europa" y porque "anima a los inmigrantes ilegales a asumir riesgos considerables al cruzar el mar en embarcaciones improvisadas, causando muchas muertes".