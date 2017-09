La Generalitat veta al barco neonazi antimigrantes el permiso para atracar en todos los puertos catalanes

El conseller de Territorio y Sonstenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, ha ordenado a todos los puertos de la Generalitat que denieguen el permiso para atracar al buque C-Star, fletado por la organización ultraderechista 'Defend Europe' (Defender Europa) para impedir el rescate de personas inmigradas en el Mediterráneo y su llegada a Europa.

Al buque ya se le denegó este domingo el permiso para atracar en el puerto de Palamós alegando falta de documentación en regla, aunque los responsables de la Generalitat, empezando por el president, Carles Puigdemont, no han escondido que también hay motivos políticos en esta decisión, ya que la ideología del buque va en contra de la política abierta con la acogida de refugiados que reclaman al Estado tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona.

En un tuit, el conseller Rull ha informado de que también ha dado instrucciones a los presidentes de los puertos de Barcelona y Tarragona, que son de titularidad estatal pero tienen autonomía de gestión y su presidente es escogido por la Generalitat, "para que tampoco pueda atracar".

També he donat instruccions als presidents dels Ports de Barcelona i Tarragona perquè tampoc no hi puguin atracar. https://t.co/AHvfurqCaT