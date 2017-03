Más de 1.500 mujeres "hacen suya la noche" de Barcelona la víspera del 8M

Mujeres, trans y lesbianas "han hecho suya la noche" con una manifestación que ha reunido a más de 1.500 personas por las calles del barrio de Sants de Barcelona este martes. La manifestación, organizada por las jornadas feministas Se va a armar la gorda, ha reivindicado " calles seguras para las mujeres".

"No queremos estar preocupadas por llegar a casa y por si alguien nos persigue. No queremos tener miedo, queremos caminar tranquilas" ha dicho durante la marcha Marta Pérez, del colectivo Mujeres y Repercusión. Irati Salsamendi , de la Asamblea Feminista de Gracia, afirma que "se necesitan espacios no mixtos para poder estar cómodas, para empoderarnos como mujeres y notar que tenemos un espacio de confort que en otros espacios de militancia no encuentras" y que, por esto, "hoy las mujeres tienen que ser el sujeto activo de la lucha".

Por séptimo año consecutivo se ha organizado una manifestación nocturna el 7 de marzo, previo al día 8, día de la mujer trabajadora. "Esta manifestación visibiliza de una manera diferente el 8 de marzo, que está muy institucionalizado. Esto sale de los movimientos sociales y de la lucha feminista de la ciudad", opina Carla Benito, una entre las más de 1.500 manifestantes que han recorridos las calles de Sants.

Mujeres, lesbianas y trans se han manifestado por las calles del barrio de Sants de Barcelona para "hacer suya la noche" CARLA MORAL

Desde los colectivos trans también han querido hacer suya la noche. Sabrina Sanchez, secretaría de Aprosex ha asegurado que "el patriarcado fastidia la vida a los colectivos trans y a las mujeres cisgénero". Sánchez ha explicado que, a pesar de los avances legislativos, los problemas laborales de las mujeres trans son "una losa" que cuesta quitarse de encima. "Tenemos más del 70% de paro en el colectivo".

La miembro de Aprosex recordó que episodios como el del autobús de HazteOir "no hacen más que generar discursos de odio" con el objetivo de "no reconocer una realidad que siempre ha existido".

La marcha por las calles de Sants se ha producido sin incidentes, aunque han sido varias las pintadas en la fachada de la escuela Maristas Sants-Les Corts. "Curas con pene, nenxs con traumas", citaba una de estas pintadas, en relación a las denuncias de abusos sexuales por parte de ex alumnos, reconocidas en el caso del pederasta confeso Joaquín Benítez, y que sacudieron hace unos meses la comunidad escolar.