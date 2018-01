JxCat apela a la inmunidad parlamentaria para evitar una detención de Puigdemont

La candidatura de Carles Puigdemont ha puesto encima de la mesa un nuevo elemento para intentar evitar que el presidente cesado sea detenido en el caso de que decidiese pisar de nuevo territorio español. Se trata de la apelación a la inmunidad parlamentaria, el derecho que ampara a todos los diputados y que, en principio, les blinda de ser detenidos a no ser que estén cometiendo en ese momento un delito flagrante.

El problema es que la orden de detención de Puigdemont sigue siendo vigente en España y, por tanto, la inmunidad a la que tiene derecho en tanto que diputado, podría no servirle de nada. Los servicios jurídicos de JxCat y de ERC están trabajando en la redacción de un informe para intentar que el argumento de la inmunidad sea tenido en cuenta con el objetivo de facilitar el regreso del president cesado y los exconsellers que siguen en Bruselas.

"Si somos un solo pueblo, que lo somos, somos también un solo Parlamento. No puede haber diputados de primera y de segunda", ha argumentado el portavoz de JxCat, Eduard Pujol.

El grupo de Puigdemont insiste en que su candidato podrá ser investido pero sigue sin aclara cuál será la fórmula que se utilizará. En este sentido, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido en que no piensan aceptar una investidura telemática. En su reunión con el presidente del Parlament, Arrimadas ha reclamado a Roger Torrent que no se reúna con Puigdemont y que si decide hacerlo no se pague con dinero público.