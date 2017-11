El TSJC rechaza por segunda vez el recurso de la patronal Foment y permite la huelga general de este miércoles en Catalunya

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado por segunda vez el recurso de la patronal catalana Foment del Treball contra la huelga general convocada por los sindicatos minoritarios para este miércoles 8 de noviembre. La sala de los social del TSJC ha permitido el paro y ha rechazado pronunciarse sobre la "licitud de la huelga", que Foment pedía prohibir por ser "política".

Ha sido una jornada de recursos y autos en el TSJC a cuenta de la convocatoria de huelga general de este miércoles, oficialmente programada contra la precariedad y la fuga de empresas, pero en realidad planteada también bajo motivos políticos –algo que prohíbe la ley– para protestar contra el encarcelamiento de ocho exconsellers.

La sala de lo contencioso del TSJC había rechazado a mediodía el recurso de Foment para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a la hora de escoger realizar la huelga o no.

Y es que los magistrados han tenido que recordar a la patronal que la sala de lo contencioso administrativo no era la instancia donde recurrir una convocatoria de huelga, y que, por contra, el recurso se tendría que haber presentado en la sala de lo social. Acto seguido la patronal ha presentado recurso ante la sala de lo social, que también lo ha desestimado.

La sala de lo social, en un auto, reprocha que la patronal no ha probado ni aportado en la vista celebrada este martes "la existencia de graves consecuencias que pudieran coartar el ejercicio del derecho de huelga". "Y no es ésta una cuestión irrelevante", recuerdan los magistrados, al tratarse de un derecho fundamental consagrado en la Constitución. El 8-O habrá huelga general en Catalunya, aunque los grandes sindicatos no la han convocado, por lo que su incidencia se prevé nula en las grandes empresas.