CCOO, UGT y las patronales CECOT y Pimec proponen pactar las protestas del ‘paro de país’ del 3-O

Los líderes catalanes de CCOO, Javier Pacheco y de UGT, Camil Ros, junto a Antoni Cañete, secretario general de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i David Garrofé, secretario general de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT), han avanzado los criterios a partir de los cuales convocan conjuntamente el paro de país, contra la represión vivida en Catalunya el 1 de Octubre pasado. Todos coinciden que las protestas deben tener un cariz ciudadano y no de enfrentamiento entre capital i trabajadores.

“Nosotros no planteamos la acción del 3 de octubre como el clásico enfrentamiento entre capital y trabajo”, explicaba Pacheco justo después de participar en la concentración de repulsa a la violencia policial de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. En ese lugar se han podido ver juntos a líderes políticos, como el president Puigdemont y la alcaldesa Ada Colau, y a representantes de patronales y sindicatos.

Javier Pacheco, de CCOO, ha dicho que la propuesta de realizar un paro de país: “la planteamos como una respuesta proporcional a la agresión que se produjo el domingo en la votación, y lo que pasó no es un conflicto laboral, es una de las acciones más graves sufridas por la democracia en nuestro país”. La respuesta, afirma Pacheco, la ha de asumir la sociedad civil en su conjunto, “no debe recaer exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores”, ha dicho.



Por lo tanto, el 3 de Octubre se opta por una jornada de actuaciones transversales. La recomendación es que empresa a empresa se pacten las acciones a realizar, “se trata de alterar la normalidad de la vida cívica y política del país porqué el domingo pasado se alteró la vida democrática de este país” ha afirmado Pacheco.



En el mismo sentido, Camil Ros, por la UGT, realizaba una reflexión parecida: “Se trata de dar una respuesta ciudadana a la brutalidad policial del domingo, que ha afectado a ciudadanos que querían ejercer sus derechos cívicos. Esto no va de huelga general, sino que va de democracia y de denunciar las agresiones policiales”. El líder de UGT considera que “los hechos requieren una respuesta cívica y democrática del conjunto de la ciudadanía en la calle y en los centros de trabajo”. Por ello ha planteado que durante toda la jornada se realicen de manera consensuada con las empresas, demostraciones de protesta que muestren que en la defensa de la democracia se da una unidad por encima de cualquier otra consideración. En este sentido, la UGT catalana plantea que se pacten las acciones a realizar en las empresas.



No es una huelga general

Tanto Pacheo como Ros han diferenciado muy claramente lo que es una huelga general: un instrumento legítimo de la clase obrera para intentar cambiar aspectos en la relaciones laborales, de una acción colectiva contra la represión y en defensa de los derechos cívicos de la población catalana.

La puntualización que realizan los líderes de CCOO y UGT tiene que ver con el hecho de que el martes 3 de Octubre, cuatro sindicatos: CGT, IAC, Cos y Intersindical CSC junto a otras asociaciones han convocado huelga general en Catalunya.

Patronales por pactar acciones

Por su parte, Antoni Cañete, cuya organización patronal, (Pimec) tiene clara su apuesta por el derecho a decidir, ha sido explícito y ha considerado que “las acciones a realizar se deberían acordar conjuntamente”. En este sentido ha apuntado que una posibilidad bien vista por Pimec seria realizar paros de 1 hora en los centros de trabajo, aunque cada actuación concreta se debería acordar empresa por empresa”.

A su vez, Garrofé, de CECOT, ha afirmado: “creemos que hay un gran malestar en una parte importante de la sociedad que se ha de canalizar”. En este sentido, “la Taula per la Democràcia se constituyó es un punto de encuentro entre empresarios y agentes sociales”, ha afirmado. CECOT coincide que no es correcto hacer una huelga general, porqué no se trata de un conflicto laboral, “pero entendemos que puede haber paros y comunicaremos a nuestros asociados que si los quieren hacer, que los consensúen”. CECOT asegura que “les acompañaremos -a los empresarios- especialmente con información, porqué la situación varia muy rápidamente”, ha dicho.