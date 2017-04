Ada Colau proposa rescindir el contracte de les obres de Glòries pels sobrecostos i els retards

Esquitxada pels nyaps i la corrupció i amb un sobrecost que com a mínim pujarà a 12 milions d'euros, les obres del túnel de Glòries s'han convertit en un maldecap pel govern d'Ada Colau. Després d'analitzar la situació amb els grups municipals i els veïns, l'Executiu ha optat per fer creu i ratlla i s'ha decantat per rescindir el contracte amb la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que executa l'obra i licitar-ne un de nou. Això implicarà aturar l'obra de deu a dotze mesos, segons els càlculs municipals.

Encara que no cal formalment, el govern vol que l'oposició avali la resolució del contracte, per la qual cosa portarà l'assumpte a una comissió extraordinària dilluns que ve. Els motius per rescindir el contracte són el "retard no recuperable" de l'UTE a l'hora d'executar l'obra i la "impossibilitat fefaent" de complir amb el calendari previst, segons ha explicat aquest dijous la regidora d'Urbanisme, Janet Sanz.

Si la comissió dóna el seu vistiplau polític, es convocarà un consell de Bimsa, l'empresa municipal d'obres i encarregada de resoldre el contracte. "Cal un nou projecte per garantir màxima seguretat", ha afirmat Sanz.

L'obra del túnel de Glòries s'insereix en un tram molt complex: es construeix sota d'altres quatre túnels (un ramal d'Adif, dues línies de Rodalies i una de metro). A més, la injecció de formigó al subsòl per a l'obra municipal va foradar els túnels del tren i el ciment es va acabar filtrant al seu interior. Les pantalles per protegir els túnels de trens ja s'han construït, però encara no s'ha començat a picar el subsòl.

Com que encara no s'ha començat a treballar per sota dels túnels ferroviaris, aturar l'obra ara és, en paraules de Sanz, "oportú i adequat". "En aquest moment no es posa en risc la seguretat de l'obra", ha valorat Sanz, que s'ha marcat com a prioritat "tancar la ferida urbana de Glòries" com més aviat millor.

L'altra opció, que el consistori no vol, passaria per modificar l'obra sobre la marxa. En aquest supòsit, la UTE, formada per Rogasa, Benito Arnó i Fills, Copisa i Comsa, hauria d'abonar al consistori una penalitat de 12 milions. Preguntada per si l'Ajuntament reclamarà danys i perjudicis a l'UTE una vegada rescindit el contracte, Sanz ha demanat anar "pas a pas". Sigui quina sigui la decisió, es dóna per fet que empreses i consistori acabaran als tribunals.

Al govern d'Ada Colau li ha tocat gestionar les conseqüències d'una obra que mai va voler. El govern de l'alcalde convergent Xavier Trias va licitar el projecte per 80 milions i el va adjudicar per un 24% menys (poc més de 60 milions) tres mesos abans de les municipals del 2015. CiU va dividir en dos el projecte de Glòries –primer el túnel de la plaça i després el soterrament fins al carrer Pere IV. Aquesta última obra ni hi és ni se l'espera.

Per si no fos suficient, a l'obra de Glòries també la persegueix l'ombra de la corrupció. L'expedient del túnel va ser un dels documents confiscats en l'última operació de la causa del 3%, que encara es manté sota secret de sumari. En la mateixa operació es va detenir el tinent d'alcalde d'Urbanisme del govern de Xavier Trias, Antoni Vives.