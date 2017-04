Denuncien un turista per insultar dues lesbianes que es feien un petó al metro de Barcelona

Dues dones van denunciar aquest dijous un home per haver-es increpat a la Línia 2 de Metro de Barcelona per la seva orientació sexual. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra el denunciat, un turista estranger, per insultar la parella que s'havia fet un petó al metro.

Les víctimes, de 28 i 32 anys, van avisar a agents de seguretat del metro, que van retenir l'home i van alertar els Mossos d'Esquadra, que el van identificar. Segons consta en la denúncia presentada per les dues dones, l'home va interposar un braç entre elles per separar-les mentre es burlava i els va fer gestos perquè no es fessin un petó.

L'home els va dir en francès que era il·legal fer-se un petó al que una de les dones li va replicar en anglès que el que era il·legal era l'actitud que estava adoptant ell, que anava acompanyat d'altres tres homes. Davant d'això, segons la denunciant, l'home "va anar a pitjor i ha començat a cridar insults i amenaces" contra les dues dones, mentre els seus amics reien.

Diversos passatgers del metro van sortir en defensa de la parella de lesbianes, que han fet constar a la seva denúncia que es van sentir "humiliades" per l'actitud del turista, que seguia negant que poguessin fer-se un petó en públic, i per les riallades dels seus amics. El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha condemnat els fets i ha criticat que "aquest és un exemple més que deixa al descobert la violència que pateixen les persones LGTBI en la seva vida diària".

Les dones van pujar al metro a l'estació de Tetuan, i l'home va ser identificat a la de Paral·lel. Després, les dones van presentar denúncia a la comissaria de Ciutat Vella, donant pas a l'obertura de diligències per odi i discriminació, segons el comunicat de l'OCH. En la seva denúncia, la parella ha fet constar que mentre esperaven l'arribada d'una patrulla de la policia catalana, l'actitud de l'home "ha estat més intimidatòria i agressiva" fins al punt que han temut per la seva integritat física.

Rodríguez ha felicitat la "ràpida actuació dels agents de seguretat del metro i els Mossos d'Esquadra", i ha posat els fets en coneixement de la Direcció d'Igualtat de la Generalitat i de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de Barcelona.