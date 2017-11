El cese de Amparo Torres, primera 'señal de guerra' en las primarias del PSOE albaceteño

El cese de la que ha sido directora provincial de Fomento en Albacete, Amparo Torres, ha entrado de lleno en la campaña de primarias para liderar el PSOE de Albacete. Que su destitución se haya producido apenas unas horas después de que Torres estuviera junto a Santiago Cabañero en la presentación de su precandidatura en la Casa del Pueblo ha hecho que muchos vean en su cese una revancha política del otro candidato, Pedro Antonio Ruiz Santos, actual delegado de la Junta en la provincia.

De hecho el todavía secretario general del PSOE en Albacete, Manuel González Ramos, a través del gabinete de prensa del partido, enviaba, horas después de conocerse la destitución de Torres, un comunicado de prensa donde se pedían explicaciones a Ruiz Santos por esta decisión. “No me gustaría pensar”, dice González Ramos, “que el cese tiene que ver con la decisión libre de una compañera para apoyar a quien haya considerado oportuno en un proceso democrático como éste, y más cuando el que está detrás del mismo es uno de los aspirantes; o que éste tiene la intención de interferir en el proceso o en el posicionamiento de otros compañeros y compañeras”.

En esta línea, la candidatura de Santiago Cabañero mostraba su apoyo en redes sociales el apoyo a su compañera cambiando incluso la foto de portada de su perfil de Facebook y moviendo mensajes acompañados de la etiqueta #conAdeAmparo.

Han sido muchos militantes los que se han sumado a estas muestras de afectos a Torres a través de las redes sociales y señalando como causa directa su apoyo a Cabañero.

Ruiz Santos desmiente que tenga nada que ver en el cese de Torres

"Santi, me dirijo a ti, esto no se puede hacer, todo no vale." Son las palabras que ha dirigido Pedro Antonio Ruiz Santos a su oponente en este proceso de primarias, Santiago Cabañero. El candidato y delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, desmiente su participación en el cese de Torres que asegura ha tomado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, y habla de "problemas en la coordinación". Tampoco entiende la "victimización que se está haciendo con el cese de Torres y mucho menos que el todavía secretario provincial, Manuel González Ramos, haya pedido explicaciones por la decisión cuando "nadie pide explicaciones cuando te nombran".

Ruiz Santos con parte de su equipo, este miércoles en la Casa del Pueblo de Albacete. Lourdes Cifuentes.

Rodeado de parte del equipo que le acompaña en su candidatura a las primarias y con semblante serio, Ruiz Santos asegura que la otra candidatura, la liderada por Santiago Cabañero está utilizando este hecho "para sacar ventaja" en la carrera hasta el 17 de diciembre.

Torres ya estaba cesada cuando subió a hablar en el acto de Cabañero

Además el candidato y delegado de la Junta ha desmentido que el cese de Torres se haya producido por su apoyo a Cabañero y asegura que la ya ex directora provincial de Fomento sabía de la decisión de García Élez de relevarla en el cargo antes de que se presentara el proyecto de Santiago Cabañero el pasado lunes en la Casa del Pueblo de Albacete capital. "Cuando Amparo Torres subió a hablar en el acto de Santiago Cabañero ya estaba cesada. La consejera y yo mismo fuimos la semana pasada a visitar Alcalá del Júcar.(...) Allí se habló de esta posibilidad. A las 17:16 horas de esa misma tarde de este lunes volvieron a hablar y se le comunicó la decisión y los motivos. A las 19:30 Amparo subió a apoyar a Santi". La propia consejera, Agustina García Élez, ha ratificado esta versión y ha insistido en que ha agregado que el hecho de que Amparo Torres haya apoyado a un compañero no es motivo para su cese.

Según la Consejería de Fomento, que se hace . Por su parte Amparo Torres, en una entrevista concedida a EsRadio, ha asegurado que son argumentos falsos, inconsistentes, propios de quien oculta los verdaderos motivos". "No voy a hacer ninguna valoración causa efecto - añade Torres- porque creo que los hechos son evidentes y serán los demás los que los juzguen".