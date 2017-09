Castilla-La Mancha archivará el expediente de las macrogranjas de porcino junto a Gamonal

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a archivar el expediente sobre la instalación de las macrogranjas de porcino junto a Gamonal tras recibir la comunicación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) sobre la modificación el Plan de Ordenación Municipal (POM), por lo que el procedimiento para emitir el informe ambiental sobre su viabilidad queda suspendido.

Así lo ha afirmado el viceconsejero de Medio Ambiente, Agapito Portillo, en la inauguración de la III Cumbre Internacional del Caprino-CapraEspaña en Talavera, quien ha asegurado que el Ayuntamiento ha informado a la Junta que las dos macrogranjas de Gamonal "no son compatibles con el Plan de Ordenación Municipal".

En este sentido, Portillo ha explicado que le corresponde ahora a la Junta el archivo del procedimiento, que se va a producir "inmediatamente", y que paraliza igualmente el procedimiento de evaluación ambiental cuya emisión estaba prevista para finales de septiembre.

La limitación no llegará a otras zonas

Portillo ha recordado que desde el Gobierno regional se está trabajando en un nuevo Decreto sobre la ordenación de explotaciones porcinas en Castilla-La Mancha, en el que se definirá la limitación de distancia para la instalación de este tipo de proyectos respecto a los núcleos urbanos.

Si bien, sobre la limitación de 8 kilómetros aprobada por parte del Ayuntamiento de Talavera, el viceconsejero ha señalado que en el conjunto de la región "no es viable", ya que supondría de la "prohibición de la instalación de granjas porcinas en la comunidad autónoma". "La Junta no puede hacer eso porque si te pones a trazar círculos de 8 kilómetros en toda la comunidad autónoma, no habría sitio para explotaciones ganaderas", ha concretado.

Además, ha insistido en que "no solo es una cuestión de distancias", sino también de estudiar otros factores medioambientales como impacto paisajístico, contaminación de la atmósfera, impermeabilización de balsas o gestión de purines.

Para Portillo, aunque la Junta "es sensible" a lo que opinan los ciudadanos a través las plataformas, también "hay que ser sensible hacia el sector ganadero que es muy importante en la región", y donde el 30 por ciento de los jamones que se hacen en España pertenecen a la industria agroalimentaria de Toledo.

A su juicio, no se puede acabar con este tipo de industria ni tampoco poner en peligro el sector ganadero, pero "sí se debe regular con arreglo a los nuevos tiempos y dar seguridad medioambiental a los ciudadanos".

Punto final para el alcalde

Por su parte, el alcalde de Gamonal, José Luis Muelas ha tachado el anuncio como "buena noticia" y un "día de tranquilidad" para Gamonal y para los vecinos de la comarca, por lo que probablemente sea el "punto final" para un proyecto que se inició con "muchas movilizaciones" por parte del Ayuntamiento de Gamonal, de los vecinos y de la Plataforma Cívica.

Muelas ha querido agradecer la labor del equipo de Gobierno de Talavera, que en su opinión, ha estado atento a todas las reivindicaciones que se han hecho por parte de Gamonal, "dando pasos al respecto".