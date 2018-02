El Consejo Social de la UCLM deja el mapa de titulaciones sin resolver

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), reunido este miércoles para abordar entre otras cuestiones el polémico nuevo mapa de titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno de la institución académica el pasado viernes, no ha votado finalmente esta propuesta sobre el reparto de nuevos grados en las diferentes facultades, por entenderse que este órgano de representación carece de competencia para aprobarlo. La propia universidad especifica que este órgano estudiará las propuestas de nuevas titulaciones que se vayan presentando en el futuro, informando sobre cada una de ellas de forma individualizada como establecen las leyes universitarias.

Además, tal y como han asegurado distintas fuentes presentes en la reunión aEuropa Press, "cualquier decisión en relación con la implantación de nuevas enseñanzas en la UCLM deberá hacerse mediante acuerdo entre la Universidad y la Comunidad Autónoma a través de sus respectivos órganos de Gobierno".

Para la portavoz del Grupo socialista, Blanca Fernández, el mapa de titulaciones del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado “ha encallado” y lo ha hecho, “porque ni siquiera estaba en condiciones de ser votado por el Consejo social de la Universidad”. Añade que este mapa debería haber sido presentado con una memoria económica de cada una de las titulaciones y “no la hemos visto por ninguna parte”.

Un reparto muy criticado

Se queda, por tanto, sin resolver el reparto de las titulaciones previsto para los próximos años y que ha suscitado críticas en algunas ciudades que reclamaban grados que, finalmente, no se impartirán tal y como ha sucedido en Albacete, Cuenca y Talavera. Pese a esas críticas el rector de la Universidad, Miguel Ángel Collado, ha defendido en los últimos días que la distribución de los nuevos grados y másters se ha hecho tendiendo a la "especialización de los campus".

Albacete, Cuenca y Talavera son las ciudades que se han mostrado disconformes con este reparto. En la primera porque se queda sin el grado de Psicología que finalmente está proyectado para el campus de Cuenca. En el caso de Cuenca se reclama el grado de Turismo, que no está contemplado, algo que no gusta a muchos colectivos de la provincia. Por último, en Talavera de la Reina la polémica viene por el Grado en Informática que no contempla el mapa de titulaciones. En cambio en el campus de la ciudad de la cerámica se ha planificado el Máster profesional en Tecnologías Digitales para el Bienestar Sociosanitario dirigido a explorar las posibilidades que ofrece la tecnología 5G, aprovechando la oportunidad que representa el despliegue en fase experimental de esta tecnología en la ciudad de Talavera y que, a su vez, “servirá de antesala al grado de Informática”.

El reparto ha suscitado críticas incluso desde dentro de los Ejecutivo Autonómico. El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, criticaba hace unos días la "especie de subasta de titulaciones" y ha lamentado que en los dos primeros borradores de su estrategia conocidos estos días, "haya titulaciones que pasan de un campus a otro sin justificación".

La postura del Gobierno regional se mantiene: no renunciará a implementar el grado de Turismo en el campus de Cuenca y el de Informática en Talavera de la Reina, ambos incluidos en la oferta de titulaciones que la UCLM recogía ya en el 2010 y a la que se remite, como válida, el Ejecutivo castellano-manchego. También Podemos rechaza lo que ha venido a tachar de "mercadeo", y han exigido conocer cuáles han sido los criterios "reales" que se han seguido para proponer el nuevo mapa de titulaciones de la UCLM.

Apoyo a la Estrategia 2020

En contra de lo que ha sucedido con este mapa de titulaciones, el Consejo Social de la UCLM sí que ha aprobado el documento 'Estrategia 2020' con 17 votos a favor y las abstenciones de Podemos y UGT, si bien esta deberá estar condicionada a la auditoría externa propuesta por el Gobierno de Castilla-La Mancha. O lo que es lo mismo, está codicionada la realización de una auditoría externa "que obligatoriamente debe hacer la Universidad regional, como así fue aprobado por las Cortes regionales”, ha recordado la portavoz socialista.

Más optimista se ha mostrado el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, que ha visto en el resultado de esta votación que la estrategia "ha sido bien recibida". Ahora, el siguiente paso es remitir el documento al Gobierno de Castilla-La Mancha “para empezar cuanto antes la negociación del contrato programa”, avanza Collado.