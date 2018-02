La UCLM concluye la primera fase del futuro Plan Estratégico entre dudas y críticas por las titulaciones

La Comisión de Estrategia de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se ha reunido en el Campus de Cuenca y ha dado luz verde a los tres documentos que componen el Plan Estratégico de la Institución académica, integrado por la 'Estrategia UCLM 2020', el 'Plan de acción y seguimiento' y el 'Mapa de nuevas titulaciones', incluyendo este último 15 nuevas titulaciones de grado y 13 de máster.

"La planificación de las nuevas titulaciones implica adoptar por un modelo de implantación única conforme al cual se mejore la oferta de la universidad sin incurrir en la lógica de repetir las titulaciones, planteando para ello patrones de especialización definidos para cada campus de la universidad".

El acuerdo ha contado con el respaldo de todos los integrantes de la Comisión de Estrategia y corresponde ahora al Consejo de Gobierno de la UCLM su aprobación definitiva, estando previsto que sea sometido además al visto bueno del Consejo Social.

Los tres documentos que contienen la planificación estratégica de la universidad en el horizonte 2020 han experimentado "cambios y mejoras derivadas de las aportaciones, propuestas, recomendaciones y sugerencias recabadas de la comunidad universitaria y la sociedad durante su proceso de elaboración".

Según ha institución académica, la 'Estrategia UCLM 2020' supone una apuesta por una universidad más competitiva que impacte con más intensidad en el desarrollo de Castilla-La Mancha a través de la concentración de recursos, la diferenciación de titulaciones, la integración de los distintos campus y centros y la conexión con los sectores clave de la región. Para ello, se han previsto 310 actuaciones organizadas en torno a 16 ejes estratégicos.

La materialización de esta estrategia en la planificación de las nuevas titulaciones implica adoptar por un modelo de implantación única conforme al cual se mejore la oferta de la universidad sin incurrir en la lógica de repetir las titulaciones, planteando para ello patrones de especialización definidos para cada campus de la universidad.

El mapa incluye 15 nuevas titulaciones de grado y 13 de máster, las cuales dan respuesta a las demandas de enseñanza superior de los jóvenes preuniversitarios de Castilla-La Mancha, de acuerdo con un análisis del traslado de estos jóvenes hacia otros sistemas universitarios que se marchan por no disponer de la oferta correspondiente en la UCLM.

Con la reunión celebrada en el campus de Cuenca se pone fin al primer ciclo de trabajo encomendado a la Comisión de Estrategia, consistente en la elaboración del plan estratégico. La Comisión iniciará a partir de la próxima semana las reuniones para pasar a la segunda fase, consistente en la propuesta del marco de financiación y contrato-programa vinculado al plan estratégico elaborado.

Talavera de la Reina y el Grado de Informática

Y mientras se decide sobre el plan definitivo de la UCLM, en Talavera de la Reina se mantienen abiertas las expectativas sobre la posible implantación del Grado de Informática en el campus de la ciudad. Una información de La Tribuna de Toledo no descarta esa posibilidad aunque estaría condicionada al desarrollo de la tecnología 5G en la Ciudad de la Cerámica.

Ante esta posibilidad, el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha calificado la nueva postura de la Universidad de Castilla-La Mancha de incluir el grado de Ingeniería Informática en el Mapa de Ampliación de Titulaciones para Talavera como "una excelente noticia" y ha subrayado que se trata de un "éxito de todos".

Ramos ha pedido al Gobierno regional que firme "cuanto antes" el contrato-programa de la UCLM para que las nuevas titulaciones puedan comenzar a impartirse en el campus talaverano. Además, el regidor cree que "la situación ha cambiado radicalmente de ayer a hoy". "Si ayer pedíamos a Page que no firmara este documento si no incluía Informática en Talavera, una vez conseguido, le pedimos que lo firme cuanto antes".

El alcalde también ha agradecido el cambio de postura a la propia Universidad y ha señalado que se trata de una reivindicación "justa que completa la oferta universitaria y abre el camino a un nuevo ámbito tecnológico en Talavera".

El primer edil también ha hecho referencia al desarrollo del proyecto 5G al que está supeditado el desarrollo de la carrera universitaria y ha confirmado que este proyecto "es ya una realidad que va abrir nuevas oportunidades para Talavera, poniendo a nuestra ciudad a la vanguardia de las tecnologías".

Mientras, el PSOE de Talavera de la Reina (Toledo) ha pedido este miércoles al rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, que "deje de jugar con Talavera y que cumpla con lo aprobado y con las demandas de la ciudad", que pasan por la implantación del Grado de Informática y que no lo condicione al desarrollo del proyecto 'Ciudades tecnológicas 5G' de Telefónica, todo esto "sin renunciar a las dos nuevas titulaciones previstas".

Para Gutiérrez, esto "sólo es una excusa, una forma de ganar tiempo ante la polémica que ha surgido, porque lo que vaya a hacer Telefónica en un proyecto privado. No tiene porqué condicionar de manera alguna la justa distribución de titulaciones en los campus de la Universidad castellano-Manchega".

Gutiérrez ha aseverado que esta vinculación es "es absurda y ridícula", ya que habría que preguntarse "si van a vincular, por ejemplo, la titulación de Odontología o de Óptica y Optometría en Albacete a futuros estudios sobre la cantidad de caries o de miopes que se detecten, o si la decisión de poner Ingeniería Aeroespacial en Toledo pasa por conocer el número de aviones que se vayan a fabricar en los próximos años".

Para el portavoz socialista, lo único cierto es que este tercer borrador de la Estrategia 2020 "no incluye" la titulación de Informática en Talavera, y que no van a renunciar a ella "sólo por una declaración de intenciones que no se sostiene, que es ajena a la propia Universidad y que se ha hecho para justificar lo injustificable, que es el olvido y el desprecio por el futuro de Talavera".

Gutiérrez ha asegurado que seguirán "dando la batalla y recordando que la Universidad la pagamos todos" y que tienen derecho "a exigir que sirva para igualar a los ciudadanos y no para marcar más diferencias de las que ya existen". Igualmente ha recordado que este Grado ya se aprobó en 2010, "y es el único de lo aprobado entonces que no se ha desarrollado".

La Junta acusa a la UCLM de realizar una "subasta de titulaciones"

Y mientras, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha criticado la "especie de subasta de titulaciones" y ha lamentado que en los dos primeros borradores de su estrategia conocidos estos días, "haya titulaciones que pasan de un campus a otro sin justificación".

La postura del Gobierno regional se mantiene: no renunciará a implementar el grado de Turismo en el campus de Cuenca y el de Informática en Talavera de la Reina, ambos recogidos en la oferta de titulaciones que la UCLM recogía ya en el 2010 y a la que se remite, como válida, el Ejecutivo castellano-manchego. Además, Guijarro ha declarado que primero es necesario conocer la situación financiera de la universidad regional tras el avance de liquidación presupuestaria recibida y que corresponde a 2017. Al respecto, ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no va dejar caer a la universidad sea cual sea la situación financiera que se desprenda de ese liquidación".

Por otro lado, ha pedido al Partido Popular que aclare su postura sobre las propuestas de la UCLM. "Tanto al señor Tirado como a la señora Cospedal, parece que la universidad no le preocupa en absoluto" al no haber expresado su opinión sobre este tema, ni siquiera en la última visita de Cospedal a la región, el pasado domingo.