Cospedal mantiene todos sus cargos: revalida como líder del PP castellano-manchego

No ha habido sorpresas en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha celebrado en el Auditorio Municipal de Cuenca. María Dolores de Cospedal, que recientemente revalidó como secretaria general del PP a nivel nacional, y que también es diputada en el Congreso y ministra de Defensa, ya mantiene también su cuarto cargo como líder de los ‘populares’ en la comunidad autónoma en la que fue presidenta durante una legislatura, de 2011 a 2015. Su único rival, el ciudadrealeño Tomás Medina, perdió la ‘primera vuelta’ de votaciones hace una semana, un sistema que el partido ha estrenado tras el Congreso nacional del PP el pasado mes de febrero.

Medina era el único cargo ‘popular’ que presentó batalla por el puesto a un mes de la celebración del cónclave regional y después de que un sector del partido, liderado por el militante Francisco Risueño desde Cuenca, hubiera criticado la acumulación de puestos de Cospedal. Tras caer la candidatura alternativa, ya no ha habido voces críticas en el PP. Medina no ha acudido al cónclave y aunque había presentado una ‘enmienda a la totalidad’ como símbolo del rechazo al congreso, ha sido rechazada por unanimidad.

Durante la presentación de su candidatura, que ha obtenido el 96% de los votos y tan solo 27 en blanco, Cospedal ha hecho mención a las víctimas del terrorismo pidiendo “memoria, justicia, dignidad y verdad” para ellas. Previamente, ha tenido palabras de especial cariño a los tres alcaldes ‘populares’ de capitales de provincia, Javier Cuenca (Albacete), Antonio Román (Guadalajara) y Ángel Mariscal (Cuenca); y posteriormente ha dicho ver “un equipo ganador” en este partido, porque en el mismo hay “gente que dedica lo mejor de su vida para trabajar por el porvenir de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

“Entre nosotros se han creado lazos de unión que no van a desaparecer pase lo que pase. Esta región nos ha dado muchas cosas buenas y nosotros hemos dado lo mejor de nosotros a Castilla-La Mancha. Juntos hemos caminado, hemos tropezado, nos hemos vuelto a levantar y también hemos triunfado”, ha remarcado. Igualmente, ha querido poner el acento en las “diferentes maneras de sentirse castellano-manchego” recordando que fue hace 11 años cuando se inició un proyecto político que “parecía posible” y “nos trataron de convencer de que estaba fuera de nuestra alcance”.

María Dolores de Cospedal junto a Rafael Catalá y Vicente Tirado

Según ha apuntado, ha sido la “fe en ese proyecto de primera división” y no “utilizar la comunidad para la proyección de una sola persona” lo que ha hecho que saliera adelante, recordando que en 2011 el PP ganó en esta región “en medio de una crisis, encontrándonos con todo vacío”. “Tuvimos que hacer cosas muy duras -ha reconocido- para garantizar la educación, la sanidad y los servicios públicos, y me pregunto por qué fuimos el objeto de las críticas cuando veníamos a recoger al enfermo, a recuperarlo, y por qué no se dirigían hacia aquellos que les habían asestado golpes de muerte”.

En este sentido, Cospedal ha señalado que el PP se convirtió en “un muro de contención” en Castilla-La Mancha tras haber quedado “arruinada” y que este partido hizo las cosas bien “poniendo ilusión y ganas”. Es más, ha interpretado que esta es la concepción del partido en toda España, ya que “se ha ganado la confianza de la gente, contra los que quieren el poder encima de todo”. Por ello, ha pedido a los compromisarios que digan orgullosos “que somos el primer partido de Castilla-La Mancha y el primero de España” y ha terminado declarando que los ‘populares’ están preparados para volver a ganar y cortar el “paréntesis de hibernación al que ha sometido a la región el PSOE y Podemos”.

Tras su discurso, ha dado a conocer los nombres de los 22 vocales del Comité Ejecutivo: a los nombres de la propia Cospedal, y de Vicente Tirado como, de nuevo, secretario general, le siguen, entre otros, Jaime Ramos, Marcial Marín, Agustín Conde, Pruden Medina, José Julián Gregorio, Juan José Jiménez, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, Carlos Velázquez, Jaime Carnicero y Diego Ortega.

Reestructuración en vicesecretarías

Además, dentro de una reestructuración que transforma las áreas de coordinación en vicesecretarías, formarán parte del Comité de Dirección otros cargos como la vicesecretaria Territorial, Rosa Romero; la vicesecretaria de Acción Sectorial, Ana González; el vicesecretario de Organización, Antonio Serrano; la vicesecretaria de Comunicación, Carmen Riolobos; y el vicesecretario de Acción Electoral, Jesús Labrador. Destaca sobre todo el nombramiento (y ascenso) de Lorenzo Robisco como portavoz, y de cinco portavoces adjuntas (todas mujeres): Claudia Alonso, Carmen Navarro, Lola Merino, Mercedes Herrera y Sagrario Gutiérrez.

También los tres alcaldes de capitales de provincia, junto con Arturo García-Tizón, Francisco Núñez, Francisco Cañizares, Ana Guarinos, Carlos Cotillas, y diputados nacionales como Rafael Catalá o Carmen Quintanilla formarán parte de la dirección. El tesorero del partido será José Alberto Martín-Toledano.

Cospedal revalida un puesto que mantiene desde junio de 2006, cuando Mariano Rajoy la propuso para el cargo, en sustitución de José Manuel Molina. Tras perder el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2015 y concurrir después en las elecciones generales para el Congreso (renunciando a su escaño en las Cortes regionales), fueron muchos los rumores que apuntaban a su relevo, pero finalmente no se han confirmado y la ministra de Defensa mantiene su hegemonía en este partido.