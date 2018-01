Críticas unánimes contra el debate de pobreza propuesto por el PP: "Sólo buscan el postureo"

El debate que llevó el Partido Popular a las Cortes alrededor de la pobreza en la región recibió un rotundo rechazo por parte del PSOE y Podemos, como era previsible. Ambos partidos recordaron a los 'populares' las cifras que se pudieron observar en términos de pobreza durante los años de Gobierno del PP, y que se han mantenido. "Desde el punto de vista de la economía, aunque haya mejorado algún indicador económico, no estamos saliendo de la crisis señorías", advirtió la diputada de Podemos, María Díaz.

Díaz aseguró que la mejoría de la economía "no se traslada a las personas más empobrecidas" y explicó que "no podemos fijarnos en los indicadores de manera aislada". La diputada afirmó que si no se toman en cuenta todos los aspectos de la sociedad, se corre el riesgo de quedarse con una imagen "distorsionada" de la realidad. "No estamos saliendo de la crisis, porque reside en la inequidad", afirmó. En este sentido, criticó que el PP haya llevado en el Gobierno regional y ahora en el nacional una política de "Robin Hood invertida" que consiste en "robar a los pobres para dárselo a los ricos".

Recordó así que los indicadores de pobreza se han "disparado" en la región en más de nueve puntos desde 2009 y que la región es la tercera comunidad autónoma con la tasa más alta. Por eso pidió que se "supere" la versión "buenista y caritativa" de las políticas sociales y criticó también que "da bochorno" escuchar al PP hablar de la pobreza como un "mandato divino de los dioses malvados".

"Quieren aparecer como adalides de las políticas sociales"

En la misma línea se manifestó José Luis Escudero, diputado socialista, que acusó a los 'populares' de buscar "postureo" y querer aparecer como "adalides" de las políticas sociales que "recortaron por encima de sus posibilidades". El socialista relató que fueron el Gobierno de España que "más recortes hicieron" y por eso acusó a la diputada 'popular' de tener "cuajo" por querer defender la gestión llevada a cabo por el Partido Popular. "Ustedes pretenden de verdad hacernos creer que son los adalides de la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Pretenden decirnos aquí que son los garantes de la lucha contra la pobreza. No se lo cree absolutamente nadie".

Finalmente, pidió a los 'populares' un "poco de pudor" a la hora de hablar de este tipo de temas para "no tomar el pelo a los ciudadanos". Escudero aseguró que el actual Ejecutivo regional se puso a trabajar en cuanto "reconoció el problema de pobreza" y concluyó acusando al PP de ser un "peligro en la lucha contra la pobreza".

Por su parte, la diputada 'popular' Cortes Valentín aseguró que la pobreza en la región ha subido y es la "más alta de toda la serie histórica" y sólo es inferior a Andalucía y Canarias. "Esto es para pedir perdón", afirmó la parlamentaria, que recordó que en 2016 se quedaron más de 600 millones de euros sin ejecutar en este tipo de políticas. "Esos millones podrían haber ido a las políticas sociales a disminuir los datos tan escandalosos y en vez de eso critican a Cospedal y a Rajoy", criticó la diputada.

Finalmente, Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social, manifestó su "sorpresa" ante la petición del PP del debate. "Es un atrevimiento", aseguró la consejera. Recordó igualmente que se ha puesto en marcha una Estrategia contra la Pobreza a la par que el Plan de Garantías, lo que incluye el Plan contra la Pobreza Energética, el rescate habitacional, la garantía de rentas y el acceso universal a los servicios públicos. "Vamos por el buen camino. No se trata de ser demasiado optimistas porque hay que seguir trabajando. Pero, con las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo regional, la salida de la crisis tiene que ser para todos, sin que nadie se quede atrás", afirmó.