Vuelven a desalojar el bloque de viviendas públicas con grietas de Guadalajara

Una semana después, de nuevo las 26 familias del edificio de viviendas públicas de la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara han tenido que abandonar sus casas por el deterioro del inmueble, que presenta varias grietas. La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha informado de que desde el Gobierno regional se está facilitando la salida de los mismos para que se pueda acometer una “actuación integral” causando los menores trastornos a los vecinos y para que se ejecute con mayor “agilidad y eficacia”. Las viviendas son propiedad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN).

El Gobierno regional ha tomado esta decisión en base al último informe técnico que indica que “para realizar las pruebas y análisis técnicos de una manera más tranquila, se necesita que el edificio esté vacío”, ya que se van a realizar pruebas importantes y contundentes como las de carga. Estos últimos estudios son conocidos por el resto de asistencia técnica, GICAMAN y por el Colegio de Aparejadores de Guadalajara, así como se han trasladado también a una mesa de seguimiento técnica.

“Nos tranquiliza porque siempre hemos defendido que no hay problemas de seguridad”, ha reconocido la consejera de Fomento, recordando que las últimas mediciones, a través de los fisurómetros, han arrojado parámetros normales. Sin embargo, todo el cuerpo técnico ha coincidido en que es “acertado” realizar este diagnóstico completo para obtener una radiografía integral del edificio. “Pero no porque haya aparecido una patología distinta, sino para que no haya incertidumbre entre los vecinos; son pruebas de diagnóstico general del edificio, todas las posibles que nos aconseja el personal especializado”, ha precisado.

En estos términos se ha referido la consejera durante la rueda de prensa que ha convocado a los medios en la Dirección Provincial de Fomento de Guadalajara, donde se han venido desarrollando las últimas labores de coordinación. Allí, también han estado presentes el delegado del Gobierno regional en la provincia, Alberto Rojo; el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; y el presidente de GICAMAN, Javier Barrado.

Con todas estas decisiones, la consejera de Fomento ha querido expresar que “nos queremos adelantar a las patologías que pudieran surgir”. Aunque el planteamiento inicial era compaginar que la gente estuviera en sus viviendas y, a la vez, hacer las obras, el día a día “ha demostrado la dificultad para la gente de estar en sus casas” a causa del material desplegado para realizar estas labores o el ruido. Nuevamente, ha reiterado que las decisiones adoptadas han estado siempre supeditadas a los informes y certificados de la asistencia técnica.

Agustina García Élez no ha concretado el tiempo por el que se prolongará esta situación, ya que primero se tiene que realizar este diagnóstico del edificio, obtener esa radiografía de patologías, valorar las obras para subsanar todas las deficiencias y marcar una hoja de ruta en materia de estas labores.

Información directa y trabajadores sociales

En la tarde de ayer ya se mantuvo una reunión con las 26 familias afectadas en la Dirección Provincial de Bienestar Social, y en la que participaron técnicos de GICAMAN, personal de esa Dirección Provincial y trabajadores sociales de ACCEM, entidad social contratada por el Gobierno regional.

De ese encuentro, la consejera se ha referido a la “forma cordial” en que se desarrolló, así como a la resolución de dudas y el traslado de toda la información con documentación en mano; todas estas acciones que fueron muy bien recibidas por todas las familias asistentes. Aquellos vecinos y vecinas que no pudieron asistir por diversos motivos están siendo visitados en sus propias casas para darles traslado también de todo este procedimiento.

Este mismo viernes ya se va a proceder de forma ordenada, y siempre con técnicos de GICAMAN y trabajadores sociales, a la salida de estas familias de sus inmuebles. A todas ellas se les ha ofrecido la alternativa del hotel, aunque algunos han elegido alojarse con familiares o amigos. Para facilitar estos traslados se han habilitado vehículos del parque móvil de la Junta; y es que “la intención es que hoy mismo el edificio ya esté liberado”.

Pasado el fin de semana, en el que el contacto será directo con los servicios sociales, se atenderá de forma individualizada a todos los vecinos en Bienestar Social para conocer sus necesidades particulares en profundidad y canalizar un traslado provisional a viviendas del parque que tiene la Junta de Comunidades y que ya se está poniendo a disposición de ellos. La adjudicación, según ha dicho la propia consejera, se realizará en los mismos términos que se hace en situaciones ordinarias, “siguiendo una priorización basada en criterios sociales”.

También ha explicado que, en todo momento, se ha mantenido informado al Ayuntamiento de Guadalajara y que GICAMAN se encargará de coordinar todos estos traslados ahora y también cuando todas estas personas puedan regresas a sus casas.

Para finalizar, la consejera de Fomento ha explicado que en el otro edificio de la promoción, ubicado en la calle Laguna de Taravilla, ya se ha iniciado un estudio integral, se ha visitado y analizado en una primera fase general, aunque “nos indican que no tienen por qué repetirse esas patologías”. Pese a ello, la próxima semana se repartirán los técnicos en ambos edificios para dar cuenta de los avances en los estudios también en este otro edificio.