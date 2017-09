Josep Borrell: “La bicefalia en el PSOE es una etapa superada”

Aún no ha empezado oficialmente la campaña electoral en las Primarias del PSOE en Castilla-La Mancha (será el 20 de septiembre cuando arranque) pero los dos precandidatos a dirigir el partido: Emiliano García-Page y José Luis Blanco llevan unos cuantos actos a sus espaldas en los que tratan de convencer a la militancia.

El alcalde de Azuqueca de Henares (Guadalajara) pasaba por Toledo para acudir a la presentación del libro ‘Escucha, Cataluña. Escucha, España’ que Josep Borrell ha escrito junto a Francesc de Carreras, Juan-José López Burniol y Josep Piqué. Allí aprovechaba para confirmar que ya tiene el 10% de avales necesarios para presentar su candidatura. El plazo se cierra el 15 de septiembre. “Los avales van a ser más de los necesarios que, por cierto, es uno de los incumplimientos de lo que se acordó en el 39 Congreso”. Y es que para las Primarias en las comunidades autónomas el PSOE de Pedro Sánchez fijó como necesarios un 2% de avales frente al 10% que ha marcado la actual dirección socialista castellano-manchega.

También habló de “presiones”. “Estoy recibiendo llamadas de muchos militantes que están siendo presionados” por miembros del partido para conseguir avales. "Si algún compañero del PSOE me llama y me dice que me avala porque se le ha presionado, romperé ese aval. Sólo quiero avales basados en los principios socialistas". Insistió en que su proyecto no va “contra nada ni contra nadie” pero afeó el hecho de que “hay compañeros intentando confundir a la militancia entre lo orgánico y lo institucional”, aseguraba.

Blanco recuerda que las Primarias se centran en la elección del secretario general “nunca del futuro candidato a la Presidencia de la Junta porque José Luis Blanco, su máxima expectativa política se vio cumplida el día en que fui elegido alcalde de Azuqueca en 2015. José Luis Blanco solo está para intentar que nuestro partido sea referente de la sociedad en las Elecciones de 2019, para fortalecer al partido, a los gobiernos regional y locales”.

Dio su opinión sobre la situación catalana. “Los socialistas siempre hemos buscado el acople de Cataluña en España y siempre hemos defendido que es necesario darle cabida en la Constitución. Si fuera necesario cabe su modificación entre todos los españoles y españolas”.

Se mostró convencido de que el 2 de octubre no habrá cambios y apostó por buscar “soluciones”. En este punto aprovechó para realizar un paralelismo entre el próximo 1 de octubre y esa misma fecha, “aquel fatídico día en el que se depuso a nuestro secretario general”, en referencia a Pedro Sánchez. “En aquel momento, muchos socialistas sentimos vergüenza de lo que estaba pasando en nuestro partido. Algunos compañeros rompieron el carné y al resto se nos rompió el corazón”.

Blanco recordó que la consecuencia de aquel 1 de octubre es el actual proceso en el que Pedro Sánchez ha retomado las riendas del PSOE, “gracias a la corriente de ilusión en la militancia”. Una corriente, añadía, “que continúa en nuestra tierra. Creemos que es positivo dar continuidad a lo acordado en el 39 Congreso. No es otra cosa que la militancia está en el eje vertebrador de lo que se decida en el partido”.

Tú a Toledo y yo a Azuqueca de Henares

Mientras José Luis Blanco viajaba a Toledo, Emiliano García-Page desembarcaba en Azuqueca de Henares (Guadalajara) de la que su rival es alcalde. El actual secretario regional del PSOE castellano-manchego congregaba en la localidad del Corredor del Henares a unas 250 personas (según los organizadores) en un evento que García-Page aprovechó para recordar -lo viene haciendo en cada evento relacionado con las primarias- que fue él quien logró desplazar a Dolores de Cospedal de la Presidencia de la Junta. Es el principal argumento de la campaña ‘Vamos con Page’ que se repite a lo largo de toda la geografía regional y también en las redes sociales.

“Es que con el esfuerzo que nos ha costado echar a Cospedal, que todos los compañeros cuando tomen la decisión tengan claro que nuestro objetivo fundamental es que no pueda volver, ni gente que se le parezca ¡Y que eso no es nada fácil!”, explicaba ante el público azudense.

“Si después del año que hemos tenido, no entendemos que para que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, lo que tenemos que hacer aquí es ganar en Castilla-La Mancha y en todos los ayuntamientos, es que no hemos entendido nada”, alegaba el precandidato a dirigir a los socialistas castellano-manchegos.

Josep Borrell: “La bicefalia en el PSOE es una etapa superada”

En plena batalla por la dirección del PSOE castellano-manchego, el que fuera ministro Josep Borrell se pronunciaba sobre las Primarias castellano-manchegas a preguntas de los periodistas. Borrell deseó que se produzcan dentro de la “normalidad”, con propuestas sobre la mesa para que los militantes decidan. “Líbreme dios de decirles lo que tienen que hacer”, aseguraba, pero sí dio su opinión sobre la bicefalia en el PSOE regional que propone José Luis Blanco, un secretario regional, distinto del candidato a la Presidencia de la Junta-. “Depende de cómo se administre. Yo participé en una bicefalia, pero creo que eso es una etapa superada que pasó hace un montón de años. Ahora hay que ver de qué manera las organizaciones políticas administran los poderes públicos, orgánicos…Hemos entrado en una nueva fase de la política. Si son buenas o malas lo tendrán que decidir los militantes”.

Tuit de 'Vamos con Page', cuenta de apoyo al actual secretario general del PSOE en la región

La candidatura de Emiliano García-Page ha aprovechado en las últimas horas las palabras de Borrell en Toledo para desautorizar la propuesta de José Luis Blanco. El propio presidente regional se refería a ello este mismo miércoles. " Puedo entender a quien habla de bicefalia, pero comparto lo que dijo ayer Borrell, que no creía en ellas y que la experimentó".