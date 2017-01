El 'Top Caleidoscópico Nacional', lo mejor del 2016

'El Caleidoscopio Musical', proyecto del periodista Roberto Martos, nos trae su lista "totalmente subjetiva" de lo que consideran los mejores trabajos musicales españoles de este 2016. Además, para disfrutar de la música dejan también la 'lista caleidoscópica' para escuchar en Spotify.

1. Linda Guilala - 'Psiconáutica': Teníamos muy claro desde que escuchamos los primeros singles de 'Psiconáutica' que este iba a ser el mejor álbum de 2016 para este blog. El camino hacía el shoegazer que ha explorado el grupo se plasma a la perfección en los 20 temas de este trabajo. Además tuvimos el enorme placer de que respondieran a uno de nuestros Cuestionarios Caleidoscópicos.

2. Triángulo de Amor Bizarro - 'Salve Discordia': Sin lugar a dudas este era uno de los discos más esperados de 2016. Cuando parece que Triángulo de Amor Bizarro han agotado la fórmula y no pueden superarse, aparecen de nuevo con discos como este: toda una declaración de intenciones que les ha consagrado entre los mejores grupos del país.

3. León Benavente - '2': Cuando uno piensa en un grupo que continuamente quiere innovar, cambiar y no anclarse en la fórmula que ya les ha dado éxito una y otra vez, puede ver que León Benaventeencaja a la perfección en esa descripción. Han creado himnos que han sido coreados una y otra vez en los conciertos que han ofrecido este año.

4. Belako - 'Hamen': La juventud no ha sido un obstáculo para que Belako pariese uno de los mejores discos de este 2016. Todo lo contrario, ha sido un empujón para esta banda que aun siendo tan joven derrocha experiencia, saber estar y buen hacer, tal y como han demostrado en 'Hamen' y en los hits que contiene.

5. El Último Vecino - 'Voces': Todo lo que pueda decir a estas altura de El Último Vecino se queda corto. El grupo catalán publico este año 'Voces' con el que siguieron regalándonos canciones de ensueño y letras evocadoras, enmarcadas en esas influencias ochenteras que plasman tanto en sus discos como en sus directos.

6. Odio París - 'Cenizas y Flores': Llevábamos mucho tiempo sin noticias del grupo catalán, tanto que casi habíamos perdido la esperanza. Pero a principios de este año vio la luz 'Cenizas y Flores' y con él volvía el shoehgazer marca de la casa y que esperamos no tener que esperar tanto para volver a degustar.

Stay - 'The Mean Solar Times': El salto cualitativo que ha dado Stay en este último disco ha sido impresionante y las colaboraciones con Owen Morris o Andy Bell han estado patentes en este trabajo. El sonido de los 90, el del brit-pop del que ya casi nadie se acuerda y la psicodelia, es lo que les caracteriza y esperamos que no lo pierdan nunca.

Terrier - 'La Plaga': Una grata y agradable sorpresa en este año para este que suscribe estas líneas ha sido 'La Plaga' de Terrier. Un disco que defendieron en el aniversario del Monasterio de Cultura y que nos enganchó con canciones com o 'Évoli', 'Y si no vuelves nunca más' o 'Los Golpes'>

Mourn - 'Ha. Ha, He!': Ha sido una pena que las desavenencias discográficas hayan impedido que el nuevo disco de Mourn haya tenido más repercusión en nuestro país. De hecho, al parecer es más fácil encontrar su nuevo disco fuera que dentro de España. Sin embargo, aquí nos sigue pareciendo que son un valor que hay que cuidar.

Mawino - 'So Much Love, So Little Hate': Los toledanos publicaron este, su disco de debut, el último día del 2015, por lo que consideramos que debe estar en esta lista de 'Lo Mejor' del 2016 al ser el año en el que lo hemos podido disfrutar. Un un disco de power pop clásico que ha venido a cubrir un hueco en la escena musical toledana. Todo ello a la espera de nuevos temas en el 2017.

Delorean - 'Muzik': Tras los problemas en Méjico, el grupo que abrió el camino de las bandas españolas para las grandes webs de música del mundo volvía con 'Muzik', un disco con el que vuelvan desplegar todas las posibilidades de la electrónica que les vio nacer y un genero que dominan a la perfección.

Preparativos para Bodas - ¿Y de qué me Sirve a mi Decirlo?: No nos cansamos de decirlo, Preparativos para Bodas deberían mucho más reconocidos dentro del panorama indie español, Y así lo atestigua su último disco, publicado a mediados de este año, y que recoge una gran confluencia de sonidos noventeros que creíamos ya olvidados.

13. Noise Nebula - 'Northern Islands (Hideout)': Noise Nebula continúa su carrera con este segundo EP, que les ha llevado a actuar este año en varios lugares de la geografía española y en alguno que otro festival de renombre. A la espera del que será su primera larga duración, con este 'Northern Islands (Hideout)' siguen dando pasos de gigante.

14. Apartamentos Acapulco - 'Justo y Necesario': Bajo el paraguas de Discos Imaginarios Apartamentos Acapulco ha seguido este año dando pasos hasta la que será su primera larga duración. Se trata de un EP que contiene canciones tan exquisitas como 'El que pierde el tiempo' o 'Scarlett'.

15. VLIVM - 'Sailing Forever': En la senda de Wild Nothing y con puntos de acercamiento a Ride, o a unos más cercanos Opatov, en este trabajo de ocho canciones publicado en Discos Kirlian podemos encontrar pequeñas joyas evocadoras de las que no destaca ninguna en particular, sino todas en conjunto, formando un todo en uno que se hace corto y deja con ganas de mucho más.

16. Univers - 'Limit Constant': Volvían este año Univers a publicar nuevo disco sin hacer mucho ruido tras su tan aclamado 'L'Estat Natural' del 2014. Un grupo imprescindible en el panorama indie patrio y que se ha marcado otro descazo así, como si nada.

17. La Maniobra de Q - 'Segundos de una Espera': Ya estuvieron aquí en 2015 con su primer LP 'EL Daño Está Hecho' pero no nos podíamos resistir a repetir con ellos tras publicar su nuevo EP 'Segundos de una Espera', también en Discos Imaginarios. Se nota que aquí nos gusta el shoegaze y es un gustazo poder contar con grupos que lo procesan en el país.

18. The Parrots - 'Los Niños sin Miedo': Cuando en Inglaterra están encumbrando a grupos de España que aquí pasan "desapercibidos" es para hacérnoslo mirar. El grupo fichó por Heavenly Recordings y este verano firmó su primera larga duración que rezuma garaje por los cuatro costados.

19. Hinds - 'Leave Me Alone': Mucha polémica han suscitado Hinds en nuestro país. Que si no se las quiere aquí, que si son más valoradas fuera que dentro... Lo único cierto es que tener la repercusión mundial que ha tenido este 'Leave Me Alone' merece un reconocimiento y por eso las incluimos en nuestra lista.



20. Black Bass - 'Blackbasstelvania': No podían faltar en nuestra lista Black Bass con el "sonido primitivo" que derrocha este 'Blackbasstelvania'. Un derroche de temas contundentes, sin más.