Las Cortes surgidas del "pucherazo" del PP "no están legitimadas" para reformar el Estatuto de Autonomía

Las prioridades de Izquierda Unida Castilla-La Mancha para este año 2018 pasan por seguir reivindicando más empleo y de mayor calidad como objetivo social y por lograr mayor visibilidad política (reconocen que no la tienen a pesar de que gobiernan en ayuntamientos que representan al 85% de la población regional).Una presencia política que esperan reforzar participando en el proceso de reforma de la vigente Ley Electoral castellano-manchega, fruto de "un pucherazo" del PP, que les permita tener opciones para entrar en las Cortes regionales en las Elecciones Autonómicas de 2019, en principio, en una “confluencia” con otras formaciones políticas como Podemos.

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, habla en una entrevista con eldiarioclm.es no solo de la reforma de la Ley Electoral, sino del Estatuto de Autonomía y de sus relaciones con la dirección regional de Podemos en Castilla-la Mancha con la que, reconoce, no hay contactos en plena cuenta atrás para unos Comicios Municipales, Autonómicos y Europeos que están a la vuelta de la esquina

El PSOE tiene intención de abordar una reforma de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha en esta legislatura con el “máximo consenso posible” ¿Lo ve factible teniendo en cuenta lo que queda hasta los próximos Comicios?

Factible en cuanto a tramitación, sí. Es posible con una mayoría amplia que esté por democratizar la Ley Electoral de Castilla-la Mancha que siempre pecó de poco demócrata al no representar la pluralidad de los castellano-manchegos. En todos los procesos electorales, si todos los votos de los ciudadanos hubieran valido lo mismo, Izquierda Unida habría estado siempre en las Cortes regionales. Pero es una ley parcial y es mentira aquello de un hombre o mujer, un voto.

Puede dar la sensación de que Izquierda Unida no es un partido representativo en Castilla-La Mancha. Que su condición de extraparlamentario lo relega a una formación política residual. Eso es falso. Tenemos la Alcaldía y gobernamos en muchos ayuntamientos que representan al 85% de la población. Si el artículo 185 de la Constitución pudo reformarse en pocos días, también es posible hacerlo con una ley orgánica como el Estatuto de Autonomía. Hace falta voluntad política. Es público que IU, Podemos y Ciudadanos quieren. El PSOE supuestamente también.

¿Y el Partido Popular?

El PP ya reformó la Ley Electoral y no solo no hubo consenso sino que tuvo a todas las formaciones políticas en contra. No le tembló el pulso. La democracia es un juego de mayorías, no de consensos. Es imposible en la mayoría de los casos.

¿Y eso no presupone que ustedes propiciarían una reforma de la misma manera que se le criticó al PP, es decir, sin intentar ese consenso?

No. Hay que recordar que el PP no tuvo mayoría de votos cuando gobernaba, tenía mayoría de escaños. Impuso la reforma al resto. Ahora queremos una reforma que represente a una mayoría de escaños y también a una mayoría social. Que no nos tiemble el pulso. Nadie nos va a dar lecciones de democracia en ese aspecto.

Es decir, se podría hacer una reforma electoral con o sin el PP…

Perfectamente.

Juan Ramón Crespo, durante la entrevista Foto:eldiarioclm.es

IU ha recibido una carta del PSOE pidiendo su opinión sobre el proceso para abordar una reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye la reforma de la Ley Electoral ¿Qué les ha planteado?

El Gobierno manifiesta su intención de retomar las reunio nes para lograr o un nuevo Estatuto o bien realizar modificaciones puntuales. Dice que cabe la posibilidad de hacerlo, así que da tiempo.

¿Qué incluiría esa reforma puntual o parcial del Estatuto de Autonomía?

Enumeran la garantía de derechos sociales, la supresión del régimen de aforamiento, abordar la problemática del agua y la planificación hidrológica y la estructura institucional, donde se incluiría la posible revisión de la legislación electoral. Hemos contestado que estamos por una reforma integral, un nuevo Estatuto de Autonomía. Estamos de acuerdo en los aspectos a reformar, pero son insuficientes. Queremos muchos más, tanto como que adaptemos el Estatuto al siglo XXI.

¿En qué sentido?

Creemos que hay cuatro bloques imprescindibles. Desde mayores competencias para la toma de decisiones, más democracia, que no pasa solo por reformar la Ley Electoral o suprimir los aforamientos sino que se reforme la iniciativa legislativa popular para que el ciudadano pueda llevar la iniciativa, también en el ámbito municipal. Hace falta el mandato revocatorio, es decir, los ciudadanos nos elijen y ellos nos pueden echar si no cumplimos las promesas. Y hace falta que los referéndums sean vinculantes en los temas importantes y que los derechos sociales como la vivienda o la sanidad se blinden, que el ciudadano pueda exigir su cumplimiento, no que el Estatuto se limite a enumerarlos.

De cara a lograr la reforma integral del Estatuto de Autonomía…¿Plantean aplazar la reforma de la Ley Electoral regional?

No. Cuando decimos que hay que aprobar un Estatuto nuevo entendemos que han de hacerlo unas Cortes regionales que estén sin mancha de ilegitimidad. El actual Parlamento de Castilla-La Mancha es fruto de una Ley Electoral que dos de los grupos políticos representados, y que tienen mayoría, calificaron de absoluto pucherazo. Lo hizo Podemos y el PSOE que llegó a presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Las actuales Cortes regionales no están legitimadas para abordar la reforma de un Estatuto de Autonomía que debe tener perspectiva a 25 o 30 años.

O sea, desde su punto de vista, antes de reformar el Estatuto hay que cambiar la Ley Electoral…

Eso es.

Y eso, ¿cuándo se tiene que hacer?

Ahora. Ahora es posible, hay tiempo. Nosotros proponemos una circunscripción electoral única. Sería el mejor método para que todos los votos valgan igual. No habría que aumentar el número de diputados. Con 33 actualmente IU estaría representada. No inventamos nada. En las Elecciones Europeas votamos por circunscripción única. En ese caso la circunscripción es toda España. ¿Por qué iba a ser una locura hacer lo mismo en Castilla-La Mancha? Y si no lo fuera, vamos a cinco circunscripciones provinciales y una sexta de restos para que los votos que quedan descolgados puedan unirse y conseguir la proporcionalidad pura de lo que los ciudadanos votan.

Ciudadanos también apuesta por una modificación de la Ley Electoral antes de abordar la reforma estatutaria. La portavoz Orlena de Miguel comentó a eldiarioclm.es que tenían ustedes pendiente una reunión. ¿Ya se ha producido?

Teníamos previsto un encuentro ayer (por el lunes 5 de febrero) que tuvo que posponerse por la nieve y las inclemencias del tiempo. Sí, estamos de acuerdo en legitimar antes a las Cortes de Castilla-La Mancha para abordar el Estatuto, esté o no representada IU.

Podemos en cambio solo habla de reforma integral del Estatuto de Autonomía. Eso puede ser un handicap ¿Han hablado ustedes?

Eso lo piensa el Podemos que está en el Gobierno regional o la dirección regional. Hemos pedido una reunión con la dirección regional y no hemos sido capaces de conseguirla. Hay 'otros Podemos' que han manifestado otras posturas como así se puso de manifiesto en un debate que se celebró en el centro cultural autogestionado de Toledo, Urbana 6 en el que participó el diputado regional David Llorente que apostaba por la reforma de la Ley Electoral.

¿Pero se puede hacer una reforma electoral sin Podemos? Las cuentas no salen en las Cortes regionales

La reforma de la Ley Electoral era una de las condiciones de Podemos en el Acuerdo de Investidura de Emiliano García-Page, en el punto 12. Lo llevaron ante notario. Tendría dificultades para explicarlo a sus bases si es objetivo es hacerla más democrática. Pero si se plantea el debate, creo que al final podemos estar de acuerdo.

Unidos Podemos y Ciudadanos ya hablan para forzar una reforma de la Ley Electoral española. ¿La castellano-manchega debería seguir los mismos criterios de esa virtual nueva ley nacional? Eso es lo que cree Ciudadanos.

En los principio, sí. Después hay que concretar. Pero se trata de representar la pluralidad política y que los votos valgan lo mismo como principio básico. Que nadie se haga cuentas de que esto, como dice el PP de forma populista, es para aumentar el gasto. Cuando Cospedal reformó La Ley Electoral y quitó el sueldo a los diputados para reducir el gasto en 700.000 euros, lo hizo manteniendo un ejército de liberados, personal de libre designación en el que se gastaba siete millones de euros. Que no nos engañen con la austeridad .

No han hablado de la Ley Electoral con la dirección regional de Podemos, pero ¿están hablando de las Elecciones Municipales y Autonómicas? ¿Y de posibles acuerdos o confluencias?

En IU somos convergentes. Somos producto de varios partidos para tener más fuerza. En octubre de 2016 ya acordamos en Castilla-La Mancha una apuesta decidida por la confluencia. La convergencia es trabajar juntos. Ya lo hemos hecho con Podemos, en las marchas por la dignidad por ejemplo. La confluencia es plasmar ese trabajo conjunto en candidaturas electorales.

Sí, pero yo le pregunto si hay contacto directo con José García Molina

No. Llevamos tiempo sin reunirnos las direcciones regionales de IU y Podemos.

¿Ni siquiera después de que las direcciones federales de ambos hayan hablado de la posibilidad de establecer un acuerdo electoral marco, flexible para los territorios?

No, no ha habido contactos.

¿Y trabajan ustedes con el horizonte de intentar definirlo con el horizonte de la Semana Santa? Entonces quedará apenas un año para las Elecciones

Sí, entendemos que en la convergencia Podemos es un actor principal pero no el único. Hay más agentes, y no solo políticos sino también sociales. Intentaremos llegar a acuerdos teniendo en cuenta dos cosas: programa y radicalidad democrática. La idea es caminar separados, golpear juntos. Manteniendo cada uno su identidad.

Y en cuanto a la radicalidad democrática, si somos capaces de llegar a acuerdos en un programa participado por mucha gente, esa gente también deberá tener capacidad de elegir quién quiere que le represente. Por tanto, Primarias abiertas. Que no sea Izquierda Unida, ni Podemos ni nadie quien imponga candidatos.

¿Y usted se ve como candidato en esas Primarias?

Nooo. No es cuestión de que me vea o no, tendrían que verlo los compañeros. Más bien me veo en el desgaste de conseguir la unidad, la convergencia; en la movilización en la calle y después. Comprometerme para, si somos capaces, conseguir una confluencia en Castilla-La Mancha.

Cayo Lara dice que IU se ha diluido tras el acuerdo parlamentario Unidos-Podemos. ¿Coincide en esta apreciación?

Lo ha dicho Cayo y lo ha dicho el propio Alberto Garzón. Hemos perdido visibilidad como Izquierda Unida. Sí. Ahora lo importante es ver en qué hemos avanzado y mirar si hemos perdido o no identidad o principios. Yo creo que no. Seguimos estando donde estábamos.

Juan Ramón Crespo, en la sede de IU Castilla-La Mancha

Nosotros estamos gobernando en muchos ayuntamientos con el PSOE. Es algo histórico. Eso no descalifica a nadie sino las políticas que hacemos cuando gobernamos.

¿Y cómo está gobernando Podemos en Castilla-La Mancha?

La reflexión la hicimos cuando entraron en el Gobierno. Nos sorprendió que lo hiciera en el Gobierno de Emiliano García-Page, representante del 'golpe de Estado que en su día se dio a Pedro Sánchez'. Que lo hicieran con ese PSOE y no con otro. Y que no se hiciera en torno a ningún acuerdo. El mismo presupuesto de abril se aprobó en agosto. No lo decimos nosotros sino el consejero de Hacienda cuando afirmó que no era necesario el trámite del Consejo Consultivo. No hubo negociación política.

En cualquier caso, todo lo que negociemos se hará de abajo a arriba, con el refrendo de las bases de IU.

Por cierto, ¿ha tenido ocasión de reunirse con Emiliano García-Page en algún momento de esta legislatura?

No, hemos coincidido e intercambiado opiniones, pero no ha ha habido un encuentro formal. La tercera fuerza política en representación institucional, le guste a quien le guste, es IU pero no hemos sido merecedores de que nos reciban. Pues ese es el talante democrático de algunos.