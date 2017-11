Los grupos municipales coinciden en pedir soluciones "cuanto antes" para la situación urbanística de Toledo

Lo que parece que será la anulación definitiva del Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo del año 2007 tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo (aunque todavía falta saber si el Ayuntamiento volverá a recurrirlo o no) ha generado la reacción de los distintos grupos municipales en el Consistorio.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Labrador, ha anunciado que el PP ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Urbanismo, pues “no entendemos que la inadmisión del recurso que determina la nulidad del POM no haya merecido que la alcaldesa Milagros Tolón se haya pronunciado y haya llamado a los portavoces de los grupos de la oposición para estudiar el problema más importante que se le plantea a la ciudad de Toledo”. Y ha añadido que esta negativa, puede responder a que “la alcaldesa no tiene o no sabe que decir”.



El portavoz ha subrayado que “no solicitamos la Comisión de Urbanismo para hablar ni con la alcaldesa, ni con el concejal de Urbanismo que llevan toda la legislatura desmostrando su falta de preparación y de capacidad para solucionar el problema del POM”. Explica que la intención es "hablar y escuchar a los técnicos y buscar una solución entre todos, buscando un futuro para esta ciudad después de la alcaldesa haya logrado ponerlo en peligro”.



Labrador cree que se vuelve a "unos supuestos de inseguridad jurídica absoluta" y que “el Ayuntamiento lo único que está haciendo es retrasar lo que ya le han dicho varias resoluciones judiciales y lo único que está consiguiendo es poner en riesgo el desarrollo de Toledo”.



“No queremos más largas y más engaños por parte del equipo de Gobierno, estamos ante un problema de ciudad gravísimo, no podemos seguir dando largas para ejecutar las sentencias y aplicarlas cuando ya se hayan pagado los recibos del IBI en enero, hay que asumir el problema y ponerse a trabajar ya en la solución definitiva que garantice el desarrollo de la ciudad, pues llevamos desde el 2007 con este problema y ya se ha llegado al final del camino”, ha añadido el portavoz popular.



Jesús Labrador ha declarado que "ahora llega el momento de asumir las responsabilidades" y ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page declaró que si el POM fuera nulo, la factura la tendría que pagar la Junta. “Ahora esperamos que cumpla con su palabra y la Junta pague todas las devoluciones de los recibos que se van a tener que ejecutar”



Además, ha subrayado que “desde el PP vamos a seguir apostando por la ciudad y por su futuro, por eso desde el grupo popular volvemos a tender la mano al gobierno para solucionarlo porque es un problema de la ciudad, no solo de la alcaldesa aunque su inacción nos ha llevado a él”.



El portavoz ha recordado que desde el PP defendimos la creación de un nuevo POM y no se ha avanzado casi nada en estos dos años y medio. "La última noticia que hemos tenido, es que iban a encargar el estudio medio ambiental en el mes de marzo y tenía un plazo de ejecución de 18 meses. También pedimos que se sacara a información pública el POM y tampoco quisieron".



Labrador ha recordado que el pasado febrero el portavoz del Gobierno de Tolón, José Pablo Sabrido, afirmó que "el Ayuntamiento estaba perfectamente preparado para cualquier contingencia y que tenían herramientas suficientes para atajar el problema, pero nunca dijo cuales". También afea que se siga esperando al nuvo Plan cuando la alcaldesa comprometió tenerlo en el primer año de legislatura. "Vamos camino del tercero y solo hemos visto la falta absoluta de previsión”.



También, ha recordado que “se negaron en marzo a sacar la información pública el POM y no quisieron hacerlo porque según declaraciones de la propia alcaldesa, iba en contra de lo que ella pensaba, que era que el POM estaba en vigor. Y como no lo está, nos encontramos con que no se sabe cómo se van a determinar la recaudación de impuestos, fijar el nuevo callejero fiscal, cómo se va a desarrollar el suelo industrial, o cómo se van a ejecutar las obras del nuevo hospital porque no tenemos un Plan de Movilidad que debe ser realizado en base al POM y condiciona la licencia de obras".



Para el dirigente popular, el gran problema de Toledo es que la alcaldesa "no tiene una idea de ciudad, no hay una planificación y esto impide la posibilidad de avanzar. “Tolón habla de muchos planes, pero la verdad es que no tiene nada planificado, gobierna a golpe de ocurrencia sin previsión alguna”.

C's: "Es un camino que se nos está haciendo largo y tedioso"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Toledo, Esteban Paños, ha asegurado que la providencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) es “otra piedra más, otro revés más, en un camino que a los toledanos se nos está haciendo muy largo y tedioso”. En su opinión, “la única solución es tener cuanto antes un nuevo POM realista, que garantice la seguridad jurídica de manera estable; un POM que no se tambalee cada dos meses como el que tenemos ahora”, para lo que ha reclamado al Gobierno local “un calendario de actuaciones con fechas concretas”.

Esteban Paños, concejal de Ciudadanos en Toledo

Paños ha recordado al equipo de gobierno que “llevamos dos años y medio de legislatura y vemos pocos avances reales en este sentido”. Para el concejal de Cs, PSOE y Ganemos “se han volcado en la vía de los recursos, en la de ganar tiempo; algo que puede entenderse para garantizar una mínima estabilidad” pero ha puntualizado que, en este tiempo, “no se ha trabajado al ritmo que se debería en el nuevo POM”.

Desde la formación naranja han asegurado que “la alcaldesa Milagros Tolón prometió en julio de 2015 un nuevo POM; han pasado más de dos años y el documento no presenta avances significativos”. Paños ha añadido que “es más, cumpliendo los plazos legales, es muy difícil, por no decir imposible, que esta legislatura tengamos ese nuevo POM”.

En esta línea, ha matizado que “no queremos que PSOE y Ganemos nos digan que estudiarán nuevos recursos o que harán lo que más convenga a los toledanos por que es obvio que es lo que tienen que hacer; lo que necesitamos es tener ya un calendario del nuevo POM, con fechas y avances concretos”.

Mientras, el Grupo Municipal Ganemos, socio de Gobierno de Milagros Tolón y que no se ha pronunciado tras conocerse la última decisión judicial viene manteniendo la necesidad de definir "cuanto antes" un nuevo POM que "mire hacia el futuro" y lo contempla como "una ocasión" para definir "el modelo de ciudad que queremos". Además, reclama un diseño del nuevo Plan de Ordenación Municipal "desde la participación".

Fedeto: "la única ciudad con menos de 20.000 habitantes" con un POM de 1986