Los ribereños de la cabecera del Tajo: "Es como si quisieran apurar hasta el último lodo"

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, Francisco Pérez Torrecilla, ha señalado que el último trasvase es "absolutamente inconcebible por desleal y torticero"."Hay que ser muy sinvergüenza para actuar de esta forma durante un fin de semana en el que todos deberíamos estar unidos, con los embalses de Entrepeñas y Buendía en mínimos históricos", ha indicado.

"Tal vez pensaban que no nos daríamos cuenta, tal vez nos toman por idiotas, pero de lo que estamos seguros es de que nos toman por españoles de segunda; no les importamos lo más mínimo y por eso ya ni se tapan, no tienen la más mínima vergüenza que les impida secar el río más largo de la Península Ibérica, otrora orgullo de los españoles y hoy propiedad privada de unos pocos sinvergüenzas", resalta.

Para el presidente de los ribereños resulta "difícil" creerlo. "Pero un vídeo en redes sociales terminó de convencer a los que no pudieron acercarse a comprobarlo en vivo: el agua fluyendo por el trasvase en dirección del Segura, como si quisieran apurar hasta el último lodo".

En este sentido, indica que con 78,66 y 158,99 hectómetros, respectivamente, los embalses de Entrepeñas y Buendía no llegan al 10% de su capacidad, "cifra que puede estar bastante alejada de la realidad a tenor de los lodos acumulados durante décadas y décadas de embalse".

"Casualmente, no ha pasado ni un día desde que el anterior presidente de la CHT fuera cesado, a instancias de la ministra Tejerina y de la directora general del agua, Liana Ardiles, por negarse a efectuar un nuevo trasvase", señala, para agregar que "ni siquiera se han molestado en que parezca un accidente, han actuado al margen de la ley permitiendo un trasvase a sabiendas de que estamos por debajo de los 368 hectómetros".

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida (IU) de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha anunciado que este partido pondrá en conocimiento de la Fiscalía esta decisión para que abra diligencias penales "si existe ilegalidad":