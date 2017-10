Cuatro lanzamientos de coches que merece la pena destacar

El mercado automovilístico no se detiene y cumple su calendario con lanzamientos de modelos, de uno u otro fabricante, casi cada mes. De octubre hemos seleccionado presentaciones de Fiat, Seat, Hyundai, Range Rover y Volkswagen, que aportan interesantes actualizaciones de antiguos modelos y mejoras en el rango de los SUV y los todoterreno.

Hyundai Kona

Hyundai Kona, a la venta desde 13.990 euros.

Se trata del nuevo SUV urbano de Hyundai, que ofrece varias versiones de motores de gasolina. La primera es un motor de tres cilindros de 120 caballos de potencia, con tracción delantera y cambio manual de seis velocidades. La segunda, más atractiva para aquellos que quieran salir del entorno urbano, presenta cuatro cilindros 1.6 de 177 caballos, tracción a las cuatro ruedas, transmisión automática de doble embrague y siete marchas.

Respecto a las dimensiones de su carrocería, mide 4,16 metros de largo, por 1,80 de ancho y 1,55 de alto, con una altura libre al suelo de 170 milímetros; su capó queda en una posición elevada y unas protecciones de plástico rodean todo su perímetro. Además, como equipamientos adicionales automatizados presenta frenada de emergencia en ciudad con detección de peatones, alerta por cambio involuntario de carril, el asistente de luz de carretera, control de ángulo muerto y asistencia de salida de aparcamiento con detección de tráfico cruzado.

Además, monta en el salpicadero un sistema multimedia con pantalla de cinco pulgadas para guía GPS, control de sonido, llamadas sin manos, etc. Opcionalmente, se puede incrementar el tamaño de esa pantalla hasta las ocho pulgadas y proyectar las aplicaciones del teléfono móvil a través de los sistemas operativos Apple CarPlay o Android Auto. El Hyundai Kona parte de los 19.000 euros.

Seat Arona

El Arona mide 4,14 metros de largo, 7 centímetros más que el utilitario de Martorell.

Hermano pequeño del popular Ateca, el Arona ha aterrizado este mes en España dispuesto a disputar el liderazgo de la categoría de los todocamino de pequeño formato al Peugeot 2008 y al Renault Captur, los actuales superventas. El nuevo SUV de Seat ofrece una amplia gama de motorización, entre las que sobresalen dos variantes de gasolina que entregan 95 y 115 CV respectivamente y otras dos opciones de diésel de 1,6 litros e igualmente de 95 y 115 caballos de potencia.

Entre las particularidades del Arona destaca que utiliza la misma plataforma que el Seat Ibiza, aunque mide siete centímetros más de longitud (4,14 metros) y once de anchura. Así, no es de extrañar que el maletero alcance con holgura los 400 litros. También difiere del Ibiza en las opciones de personalización. No en vano, en todas las versiones, a excepción de la básica, los seis colores de la carrocería se pueden combinar con tres especiales para el techo (negro, gris y naranja).

En lo referente a los sistemas de seguridad y ayudas a la conducción, el Arona ofrece de serie frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo y asistencia para arrancar en pendiente y, de forma opcional, un sistema de aparcamiento automático, así como detectores de vehículos en el ángulo muerto y de tráfico cruzado cuando se engrana la marcha atrás. El Arona se encuentra a la venta desde los 17.300 euros.

Fiat 500L City Cross

Fiat 500L City Cross, a la venta desde 18.000 euros.

Fiat ha actualizado toda la gama 500L, lanzada en 2012, con una renovación profunda, ya que el 40% de los componentes son nuevos. La variante City Cross, que es la lanzada este octubre y es un turismo pensado para ciudad, se presenta con los motores de gasolina de 95 y 120 CV y diésel de 95 CV.

Se distingue del resto de la gama porque tiene una carrocería alejada 25 milímetros más del suelo, unos parachoques específicos con una placa protectora para circular por caminos pedregosos, unas molduras decorativas y sendos elementos pintados de color negro, como las llantas de aleación de 17 pulgadas, las tapas de los retrovisores y el techo.

Respecto al color de la carrocería, se puede conseguir en nueve colores, destacando entre todos el Naranja Sicilia. Los interiores también presentan novedades, como los asientos con tapicería negra con bordado blanco y el salpicadero decorado con unas franjas de color negro o blanco. Además, los asientos de la segunda fila se pueden desplazar hacia adelante o atrás por un carril, lo que permite configurar el espacio disponible para los pasajeros y el equipaje.

En cuanto a la circulación por entornos rurales, la hacen posible, además de su elevación de 25 milímetros, unos neumáticos que proporcionan un poco más de adherencia sobre barro y nieve, así como un programa específico del control de tracción previsto para arrancar sobre superficies deslizantes a menos de 30 kilómetros por hora. Adicionalmente presenta también un control de descenso de pendientes. Se vende a partir de 18.000 euros.

Range Rover Sport





Range Rover actualiza este modelo que lleva a la venta desde 2013. Con tracción a las cuatro ruedas, su gama de motores está compuesta por cuatro diésel, cuatro gasolina y un híbrido enchufable. Los propulsores diésel son 2.0 SD4 de 240 caballos, 3.0 TDV6 de 258 caballos, 3.0 TDV6 de 306 caballos y 4.4 SDV8 de 338 caballos, mientras que los de gasolina presentan un 2.0 Si4 de 300 caballos, un 3.0 V6 de 340 caballos, un 5.0 de 525 caballos y un 5.0 SVR de 575 caballos. El híbrido tiene un motor de gasolina de la versión 2.0 Si4 y un motor eléctrico de 116 caballos, lo que en conjunto le otorga 404 caballos.

Las principales modificaciones exteriores atañen a los faros, ya que los antiniebla aparecen más finos. También el alerón trasero es distinto y está pensado para reducir la acumulación de suciedad en la luna trasera. En cuanto a las llantas, se presentan en varios acabados: plata, negro o pulido a espejo.

Respecto al decorado del interior, hay dos nuevos colores de recubrimiento del habitáculo: 'Ebony vintage' y 'Ebony Eclipse'. Los asientos delanteros también se han renovado y ahora son más finos y sujetan mejor el cuerpo, según información del fabricante. También se ha modificado la luz ambiental, que ahora se puede configurar con 10 colores diferentes. Otros detalles son que los porta-bebidas se pueden extraer para dar paso a un hueco de tres litros en el que hay un puerto de carga USB y que dispone de un compartimento refrigerador y una nevera con capacidad para cuatro botellas de medio litro.

No es un coche barato, ya que su precio que parte de los 71.100 euros en la versión básica con motor diésel de 240 CV.

Tiguan Allspace





Se trata de un SUV de Volkswagen con un enfoque tanto de carretera como familiar, diseñado para los usuarios que valoran la estabilidad y la potencia, pero también el espacio interior y el confort. La gama cuenta con dos motores de gasolina, un 1.4 TSI de 150 caballos y un 2.0 TSI de 180 caballos, y tres propulsores diésel 2.0 TDI de 150, 190 y 240 caballos, respectivamente.

Aunque exteriormente no se diferencie aparentemente de otras versiones de la gama Tiguan, sí destaca por sus medidas, ya que el Allspace es, de facto, 21,5 centímetros más largo, alcanzando los 4.70 metros de longitud. Esto se traduce en una puerta trasera más larga, dada la mayor distancia entre ejes.

Respecto a los interiores, replican casi con exactitud todas las funcionalidades y el diseño de los otros Tiguan, pero añaden dos asientos adicionales en la zona del maletero, que son abatibles por si decidimos colocar los asientos o bien cargar maletas. También, destaca porque el maletero en sí es algo más voluminoso. Su precio parte de los 35.000 euros, algo que lo hace interesante para los que quieran un SUV potente y con buenas prestaciones, pero asequible.

