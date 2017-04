Carmena propone a Rosendo para la medalla de Oro de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha propuesto, entre otros conceder la Medalla de Oro de Madrid al músico carabanchelero Rosendo, a la actriz Carmen Machi, al patinador Javier Fernández (que ha sido galardonado ya con la medalla de la Comunidad de Madrid), la actriz Carmen Machi, además de a la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM).

Estas propuestas de Carmena constan en el orden del día de la comisión municipal de Cultura y Deportes del próximo lunes en la que se debatirán las propuestas de la alcaldesa para otorgar el máximo galardón de la ciudad.

La propuesta será elevada al pleno municipal para su aprobación, para lo que el Gobierno en minoría de Ahora Madrid necesita contar con los votos favorables del PP o el PSOE.

La medalla de Oro de Madrid es la máxima distinción que concede el Ayuntamiento de la ciudad y serán entregadas en un acto institucional el próximo 15 de mayo, coincidiendo con la celebración del patrón de Madrid, san Isidro.

Rosendo y el 'no' a su estatua

Habrá que ver si de concederle la medalla Rosendo la acepta. El cantante, de 63 años, es poco amigo de homenajes. El año pasado, se vio envuelto en una polémica en torno a la propuesta de erigirle una estatua en el madrileño barrio del Carabanchel, después de que miles de seguidores recogieran firmas para que se llevara a cabo.

El grupo de Ahora Madrid en la Junta Municipal de Carabanchel, el barrio del músico, tenía previsto llevar la iniciativa a pleno, pero cuando Rosendo supo la noticia colgó una nota manuscrita en su Facebook en la que dejaba claro que no le gustaba la propuesta.

"Yo creo que hay motivos más importantes para gastar el dinero en estos momentos que en poner una escultura a un cantante, guitarrista, o como queráis llamarlo. Ahí lo dejo".

Tras el revuelo, Rosendo matizó en la misma red social afirmando que era evidente que "una escultura no sería ni mucho menos suficiente para solucionar ningún problema de los que padece este país" y concluía diciendo que no veía motivos para tener una escultura: "no veo méritos en hacer mi trabajo con responsabilidad". "Si encima recibo el cariño de mucha gente como es el caso, ya me considero un privilegiado", agregó.

Cifuentes premia a Alejandro Sanz

Por su parte, la Comunidad de Madrid anunció este martes sus galardonados. Las Medallas de Oro fueron concedidas al cantante Alejandro Sanz, ganador de 20 premios Grammy, y al patinador Javier Fernández, dos veces campeón del mundo.

Por su parte, el escritor Lorenzo Silva, ganador del premio Planeta en 2012 con La marca del meridiano, y el doctor Jesús Vaquero, que actualmente es jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, recibirán la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.