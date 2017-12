Lucía Lacarra: La danza no es elitista y no hace falta entender para verla

La bailarina Lucía Lacarra, que actúa estos días en Bilbao, ha rechazado la consideración de que la danza sea "elitista" y ha defendido que "no hace falta entender" para ver, juzgar y disfrutar de esta disciplina artística.

"No hace falta entender. Hace falta sentarse y recibir lo que los bailarines dan", ha sostenido la bailarina natural de Zumaia (Gipuzkoa) durante la presentación en Bilbao del nuevo espectáculo que presenta el Ballet de Víctor Ullate con Lacarra como protagonista.

El Teatro Campos Elíseos de Bilbao acoge desde ayer y hasta el próximo 30 de diciembre el espectáculo "Jaleos-Sola-Tres-Bolero", compuesto por cuatro coreografías y presentado hoy en un acto informativo por la bailarina vasca, Víctor Ullate y Eduardo Lao, director artístico de la compañía.

Se trata, según Lacarra, de un espectáculo para todo el público, que "no da opción a la gente a decir que no entiende" de danza para acudir a verlo.

A su juicio, "no ha hecho más daño a la danza que el sambenito que le han colocado de que hay que entender para verla".

Según ha afirmado, "nadie de nosotros entendemos cómo se hace una película, el trabajo que hay detrás, de edición..., pero vamos y nos sentimos capaces de juzgar" y decir "me gusta o no me gusta".

"No veo por qué la danza no debería ser lo mismo -ha indicado-, por qué no debería estar más al alcance de la gente" como "algo que consideraran normal dentro de sus planes" de ocio.

El espectáculo citado está compuesto por cuatro piezas: "Jaleos", de Ullate, estrenada en Nueva York en 1996 y que refleja la esencia de lo español; "Sola", en la que la bailarina "dibuja" sobre el escenario la soledad del ser humano; "Tres", una coreografía de Eduardo Lao que muestra diferentes facetas de una relación entre tres personas; y "Bolero", una creación de Víctor Ullate inspirada en la pieza musical que el francés Maurice Ravel compuso en 1928.

Durante la presentación, Ullate se ha confesado "encantado" de regresar a Bilbao tras recordar que la primera función de su compañía se hizo en el bilbaíno Teatro Arriaga y ha destacado lo "orgulloso" que se siente de la que fuera su alumna Lucía Lacarra.