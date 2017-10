Tarantino conocía los abusos de Weinstein: "Debería haber hecho más de lo que hice"

Emma Thompson, Kate Winslet, Woody Allen… Aunque han sido muchas las celebridades que se han pronunciado sobre los abusos sexuales de Harvey Weinstein, todavía quedaba una de las personas más vinculadas al productor: Quentin Tarantino.

El director de películas como Pulp Fiction asegura en una entrevista a The New York Times que "se siente avergonzado" por no haber dejado de trabajar con él. Además, sostiene que "sabía lo suficiente" como para hacer algo más al respecto. "No era información de segunda mano. Yo sabía que él hizo algunas de estas cosas", revela.

El acoso sexual de Weinstein era un secreto a voces: todos lo conocían, pero nadie se atrevía a revelarlo. Entre ellos, Tarantino. "Desearía haber asumido la responsabilidad de lo que escuché", dice al periódico neoyorquino. El director había escuchado historias sobre su comportamiento mucho antes de los artículos publicados por The New Yorker o el Times, que destaparon la oleada de testimonios.

El director de éxitos históricos de taquilla como Pulp Fiction, la serie Kill Bill y Malditos Bastardos, en las que compartió créditos con Weinstein, no ha sido el único en reconocer el conocimiento que había en la industria del cine sobre los abusos del productor. Scott Rosenberg, un guionista de Miramax reconocía esta semana que "todo el puto mundo lo sabía".

La actriz Mira Sorvino avisó al director

Mira Sorvino, antigua pareja de Tarantino, le habló sobre unos acercamientos indeseados del productor de Miramax poco antes de que empezaran a salir juntos en 1995. Según el reportaje de New Yorker, la actriz fue perseguida por Weinstein hasta su habitación de hotel, quien comenzó a masajearle los hombros contra su propia voluntad.

"Me sorprendió y me horrorizó", dice el director de Pulp Fiction recordando la confesión de su expareja. "No podía creer que lo hiciera de forma tan abierta. Yo estaba como: ¿en serio? ¿De verdad?", afirma. A pesar de ello, el cineasta pensó que Weinstein "estaba enamorado de ella y cruzó horriblemente la línea".

Pero Mira Sorvino no es la única persona afectada en el círculo de Tarantino. Otra de ellas es la actriz de Death Proof Rose McGowan, que recibió 100.000 dólares a cambio de silenciar un episodio vivido durante el festival Sundance de 1997, que más tarde salió a la luz: se trataba de una denuncia de violación. El responsable de Kill Bill, también conocía este trato.

Aun así, Tarantino consideró que se trataban de hechos puntuales y no de un patrón mayor de abuso. "Lo que hice fue marginar el problema", reconoce. En la entrevista al Times, el director acepta su propia culpa, al mismo tiempo que pide un cambio radical para el trato de las mujeres en Hollywood y critica los actos de Weinstein. "Cualquier cosa que diga ahora sonará como una excusa horrible", afirma.

"Que no se te olvide que ha sido Miramax quien ha permitido que tu película salga exactamente como tú querías", dijo Harvey Weinstein a Quentin Tarantino tras el rodaje de Reservoir Dogs, su primer largometraje.

El productor fue la persona que permitió mantener una de las escenas más míticas de la obra: cuando el actor Michael Madsen rebana la oreja a un policía. Aquel, fue el inicio de una larga relación que 25 años después sería totalmente diferente.

"Intenté llamarle poco después de las revelaciones, pero no he obtenido respuesta", sostiene el autor de Malditos bastardos. ¿Afectará el caso Weinstein sus propias películas? Tras una pausa, Tarantino contesta al medio norteamericano: "No lo sé. Espero que no".