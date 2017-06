Facebook lanzará sus propias series a finales de verano

La red social creada por Mark Zuckerberg sigue ampliando sus horizontes. Según publican en The Wall Street Journal, Facebook se encuentra negociando con estudios de Hollywood para desarrollar contenido propio que llegará a finales de verano y estará destinado a un público de entre 17 y 30 años. Para ello, la compañía invertirá tres millones de dólares por episodio, una cifra que, aunque no llega a los diez millones invertidos en Juego de Tronos, sí permite competir a nivel presupuestario con otras como Mad Men, Breaking Bad o House of Cards.

Según avanza el Wall Street Journal, la red social estaría interesada en desarrollar series de unos 30 minutos de duración similares a Pretty Little Liars . Entre los proyectos ya confirmados se encontraría Strangers, una comedia dramática cuyos tres primeros episodios fueron emitidos en el festival de cine independiente de Sundance.

Además, Facebook también estará dispuesta a invertir en producciones desechadas de otras plataformas. Es el caso de Loosely Exactly Nicole, una serie cancelada por la MTV que ahora continuaría en la red social de Zuckerberg. De esta forma, plantea entrar en el mundo del streaming y hacer frente a otras empresas como Netflix o Amazon.

Las primeras empresas en producir programas propios para Facebook serían BuzzFeed, ATTN y Refinery 29. No obstante, no todo el contenido contará con una gran inversión. También están interesados en episodios breves, que no superen los diez minutos de duración y puedan ser compartidos con la comunidad.

De momento todavía no existen demasiados detalles sobre el tipo de contenido al que darán cabida, solo que evitarán temas relacionados con actualidad informativa y política, o que contengan desnudos y lenguaje soez. De esta manera, la compañía esquiva aquellos guiones polémicos que podrían generar controversia en la audiencia de la comunidad.

Facebook no es la única empresa que quiere parecerse a Netflix. De hecho, Apple también empezó a desarrollar sus propios contenidos con series como la recién estrenada Planet of the Apps, que aborda el mundo del desarrollo de aplicaciones digitales.

HBO fue una de las primeras compañías en apostar por contenido de producción propia. Ahora, la misma técnica ha sido adoptada por numerosas empresas que buscan distinguirse del resto ofreciendo una programación especializada. La oferta es más amplia que nunca. Y eso, a quien beneficia, es a los amantes de las series de televisión.