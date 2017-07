Ximo Puig esgrime su liderazgo institucional y Rafa García le emplaza a escuchar a la militancia

Aspereza y cierta tensión. Los candidatos a secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig y Rafa García, se han fajado con puño de hierro en guante de seda en el debate organizado por el partido antes de las primarias del domingo 16 de julio.

Ambos han reiterado las principales ideas-fuerza de sus campañas. Puig, poniendo en valor su labor en el partido -"El PSPV estaba arruinado, dividido y en la oposicion, ahora gobierna la Generalitat y 235 ayuntamientos"- y uniendo su rol institucional -presidente del Consell- a la labor del secretario general. "No elegimos a un líder de partido, sino a un líder social, con un proyecto de país. ¿Cual es el tuyo, Rafa?

García tampoco se ha salido del guión. Ha alabado la gestión de Puig y la de su gobierno, para centrar sus críticas en la situación del partido, "muerto", desmovilizado y controlado por una camarilla. "Eres el único mlitante que habla mal del pacto del Botánico", le ha espetado el presidente.

El alcalde de Burjassot lo ha negado, para dibujar la crítica, en su opinión, situación del PSPV. "El PP es el partido más votado, gobernamos con los peores resultados de nuestra historia, perdemos militantes [de 30.000 a 18.000], no se convoca a los órganos de gestión y control, la actividad en agrupaciones y comarcas está bajo minimos y no se consulta a las bases en cuestiones cruciales. ¿Es este un partido vivo?".

Puig ha admitido -sin concretarlos- errores, pero ha defendido su gestión en el partido y en la Generalitat. "Hemos acabado con 20 años del PP y estamos utilizando el partido para trabajar en beneficio de la sociedad. Ahora toca hablar de las familias valencianas, no de las familias orgánicas. Habrá cambios profundos en el partido, desde, como he hecho siempre, la integración" de diversas sensibilidades.

A García no le convencen los cambios prometidos por Puig. "No son creíbles". Promete una dirección con los mejores -"si la integración es el reparto de poder con cuotas, ese no es mi modelo" y ha insistido en la necesidad de fortalecer el PSPV para un mejor gobierno de las instituciones. "Estamos apenas 50.000 votos por encima de Compromís. Sin un partido fuerte no se pueden preparar las elecciones" de mayo de 2019.

El debate, moderado por la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, se ha divido en cuatro bloques: Política social, economía y globalización, federalismo y valencianismo y el partido. Sin grandes diferencias idelógicas de fondo, son las referencias a la gestión del partido las que han levantado chispas en el debate.

García ha criticado a Puig su defensa del federalismo y la plurinacionalidad cuando apoyó en las primarias del PSOE a Susana Díaz, a la que ha acusado de tener una visión diferente, más centralista, del estado. También le ha afeado la "vergüenza" que ha percibido en la militancia por la defenestración de Pedro Sánchez y la abstención socialista en la investidura de Mariano Rajoy.

entre los dos candidatos a secretario general en las primarias, que ha moderado la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, se ha caracterizado por la confrontación del perfil institucional y político de Ximo Puig, actual secretario general y presidente de la Generalitat, y la bandera de la militancia que ha esgrimido Rafa García, alcalde de Burjassot.

"Que no te sepa mal decir que lo estamos haciendo bien", ha retado Ximo Puig a su rival, tras defender que el gobierno del Botánico está haciendo políticas que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dice que quiere aplicar en España. "Hemos tenido los peores resultados de la historia y estamos gobernano en franca minoría", ha respondido Rafa García. Puig ha replicado que también García está en minoría en el ayuntamiento del que es alcalde.

"No sólo vamos a elegir un líder orgánico sino un líder con proyecto político para este país", ha asegurado Puig, mientras García ha reclamado que se trabaje "escuchando a la militancia y a la ciudadanía".

Sin grandes discrepancias en relación con las políticas, son las referencias a la gestión del partido las que han levantado chispas en el debate. Rafa García ha criticado a Ximo Puig su defensa del federalismo y la plurinacionalidad cuando apoyó en las primarias del PSOE a Susana Díaz, que se desmarca de esas ideas apoyadas por la dirección que lidera Pedro Sánchez.