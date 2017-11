El párroco de Nules califica de "grave error" publicar el poema homófobo: "No refleja el sentir propio ni de la Iglesia"

El párroco de la Iglesia de San Bartolomé y San Jaime de Nules, Esteban Badenes, ha utilizado la hoja parroquial publicada este fin de semana para pedir disculpas por la publicación en el número de la pasada semana de un poema homófobo que con el nombre ' Romance de alumno de escuela moderna y avanzada' carga duramente contra la educación pública en diversidad. Badenes asegura en el artículo de este sábado que el texto, que circula en redes sociales "al menos" desde 2012, "no debía haber aparecido" porque "no refleja el sentir propio ni de la Iglesia".

El sacerdote justifica que, "en ocasiones, por falta de tiempo, se toman decisiones precipitadas y ello me ha llevado a cometer un grave error" que, al advertirlo, intentó subsanar eliminando la publicación lo antes posible y destruyendo las hojas impresas que aún no habían salido a la calle. No obstante, apunta, "ante la rapidez de las redes sociales", no se pudo subsanar totalmente, por lo que reitera sus disculpas públicas.

Badenes apunta que en su persona "no cabe el odio hacia ninguna persona" y que entiende las reacciones suscitadas pero aclara que "nunca" ha ido "contra la escuela pública".

Concentración y campaña en change.org

La publicación del citado poema en la hoja parroquial provocó numerosas reacciones, entre ellas las de varios colectivos que anunciaron su intención de denunciar el contenido de la publicación ante la Fiscalía por si se hubiera incurrido en un posible delito de odio.

Además, se ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org, en la que se llevan recabados más de 4.400 apoyos y el pasado jueves varios centenares de personas se concentraron en la localidad castellonense "contra la intolerancia" y para manifestar su repulsa por el contenido homófobo de la hoja parroquial.

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, también se refería a este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell del pasado viernes: "Este tipo de comentarios no son bienvenidos ni bien recibidos, vengan de donde vengan". Oltra hacía un llamamiento al respeto de la diversidad "del otro", porque si no, apuntaba, "no tendremos una sociedad que valga la pena". "Esta sociedad será diversa o no será", concluía la vicepresidenta.