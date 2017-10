Una parroquia de Nules (Castellón) contra la enseñanza en la diversidad sexual: "Papá, llévame a un cole normal"

La iglesia de San Bartolomé y San Jaime ha publicado en su hoja parroquial del pasado domingo un texto llamado "Romance de alumno de escuela moderna y avanzada" en el que se asegura que los niños y niñas de familias monoparentales, "hijos probeta", de gays y lesbianas o de padres separados "se ríen hasta que hacen llorar" a los de "familia tradicional". El poema reza que "no le dejan vivir" y le dicen "pobre" porque no se pueden pagar un divorcio en condiciones "como hacen los demás".

El romance se ha publicado en la hoja parroquial, se ha repartido en la iglesia el domingo y ha estado colgado en la página web de la parroquia hasta anoche. Esta mañana, la edición digital había sido modificada por otro texto, al parecer tras haber transcendido en las redes sociales el domingo por la tarde.

El romance empieza, "Papá, por favor, escucha, llévame a un cole normal, que este colegio de ahora me está empezando a asustar". El texto también señala a los profesores por decir que "lo importante es la diversidad". "A Juan le gustan las niñas igual que a ti mamá, a Curro, niñas y niños, para mayor variedad", relata el poema. Y sigue: "A Pedro solo los niños que a fútbol saben jugar; Vicente no se decide, prefiere experimentar". El texto también apunta a los transexuales afirmando: "Mari tiene dos espíritus, en lucha transcendental; Estela quiere operarse y ser por fin como Juan".

Tras las referencia a la diversidad sexual de los niños concluye, "Papá por favor, escucha; llévame a un cole normal".

Poema homófobo.

La segunda parte del romance arremete contra los diferentes tipos de familia con una burda ironía: "Yago, además de su padre, tiene también dos mamás. Y Javi cada semana estrena un nuevo papá; a Yennifer la ha criado una comuna ilegal y no conoce a su padre y a su madre. !Qué más da¡". Y sigue con todos los tipos de familia "no tradicional": "El padre de Alba se llama Insemin Artificial, porque su madre pensaba que así se iba a realizar".

"Yo los quiero mucho a todos, como amigos de verdad, pero me siento muy raro por tener mamá y papá", continúa. El romance termina con una ataque a los profesores: "Y en cuanto abro la boca siempre termino fatal, pues si le respondo al profe que algo está bien o está mal, o defiendo el matrimonio (Salvo el homosexual), hablo de amor para siempre, respeto y fidelidad, o pienso que mis hermanos valen más que un animal, me castiga por listillo Y por ser un radical". Y concluye: "Papá, por favor, escucha: llévame a un cole normal, que aquí lo raro es la norma y no existe la verdad".

Esta no es la primera polémica que protagoniza el párroco de la iglesia mayor de Nules, Esteban Badenes amenazó en 2015 con no dar la comunión si los niños faltaban a misa. “Si tienes el banquete reservado y el traje comprado, ya sabes, no faltes”, afirmaba. Badenes también protestó por la actuación del conocido humorista Xavi Castillo en Nules por "burlarse" de los cristianos".