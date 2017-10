Daniela Gómez i Rocío Gil, Falleres Majors de València de les Falles 2018

"Espere representar a tota la festa fallera com mereix, estic segura que vaig a tenir el suport de tota la meua Cort i vull donar les gràcies al jurat i a tota la meua falla".

Aquestes han sigut les primeres paraules que ha pronunciat visiblement emocionada Rocío Gil, de 26 anys, com a Fallera Major de València per a les Falles de 2018.

L'alcalde València, Joan Ribó, ha cridat des de l'hemicicle de l'Ajuntament a la nova representant de les Falles, que ha sigut triada per unanimitat.

Integrant de la falla de la Mercè, que pertany a l'agrupació La Seu-Xerea-El Mercat, Rocío està finalitzant un màster d'accés a l'advocacia.

Uns minuts abans, Ribó ha donat a conèixer a la Fallera Major Infantil, la xiqueta Daniela Gómez, de 10 anys, i fallera de Santa María Micaela-Martín l'Humà.

Daniela, entre sanglots que quasi no li han deixat articular paraula, també ha expressat el seu desig "de representar a tota la festa tan bé com siga possible" i ha agraït el suport de la seua família.

La nova Fallera Major Infantil ha sigut triada per majoria i estudia cinquè de primària en el col·legi Sant Pere Pascual.