La dirección del PSPV ataca a los apoyos de Sánchez en Valencia

El cónclave de los ya denominados 'sanchistas' -pero sin Pedro- en Madrid sigue generando malestar entre los socialistas valencianos. Que el secretario provincial de Valencia, José Luis Ábalos, ejerciera como portavoz en la reunión en la que dirigentes pedían a Pedro Sánchez que vuelva a intentar liderar el partido le ha costado malas caras y peores palabras de sus compañeros.

Ábalos, también diputado en el Congreso, se ha convertido en la voz de los apoyos del exsecretario general en la sede de Blanqueries, cuyos dirigentes no se caracterizan precisamente por apoyar esta corriente -el secretario general, Ximo Puig, participó de la dimisión en bloque que forzó su salida-. Primero manifestó en un comunicado su total apoyo a Sánchez tras estas dimisiones y recientemente ha protagonizado su impulso junto a otros compañeros.

Tras el acto en Madrid, el secretario de organización del PSPV, Alfred Boix, afeó su comportamiento. " Menos ruedas de prensa en Madrid y más trabajar por Valencia. Tiene la provincia abandonada", señaló Boix en declaraciones al diario Levante. A estas críticas se ha sumado este jueves el diputado autonómico y representante del partido en la gestora, José Muñoz.

En línea similar a Boix, ha criticado que los resultados electorales en la provincia de Valencia no fueron los deseables -"no nos contentan a nadie", concretamente- y, por tanto, "la persona responsable de la provincia debería pensar más en la gestion y recuperación electoral, más allá de los procesos orgánicos que no pueden ocupar la mayor parte de su tiempo".

"Creo que nos equivocaremos si únicamente nos preocupamos de las cuestiones internas y no de la gestión y de luchar por el gobierno socialista en la la Comunidad Valenciana después de 20 años del PP", ha insistido.

Respecto al acto en cuestión, en el que los dirigentes afirmaron que "la única garantía de que el partido marche por esa senda -la de la democratización y la pluralidad- es que lo lidere Pedro Sánchez", Muñoz ha explciado que "es normal que cuando se acerca un congreso se postulen candidatos; lo que no es tan normal es que el candidato sea presionado para presentarse". Congreso que, por el momento, continua sin fecha y sin candidato oficial.