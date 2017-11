El Consell saca adelante la ley de acompañamiento de los presupuestos gracias a los ex de Ciudadanos

El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado las enmiendas a la totalidad a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento, presentadas por el PP y Ciudadanos, en una votación en la que han cobrado especial protagonismo los cuatro diputados no adscritos ex de Ciudadanos, cuyos votos han sido clave para no devolver el texto al Consell, ante la abstención de Podemos.

Durante el debate del proyecto de ley se ha especulado con la posibilidad de que no continuara su tramitación parlamentaria ante el anuncio de Podemos de que se abstendría, muy crítico con la posición del PSPV sobre la tasa turística. "Lo que queremos es negociación sin vetos previos", ha dicho el diputado Antonio Montiel.

El PP ha asegurado que su enmienda lo es, en realidad, a un Consell "caótico, agotado y sectario" que "pretende regular todos los ámbitos" y ha avisado de la inconstitucionalidad de alguna de sus medidas, como la regulación del modelo de prestación farmacéutica que afecta a centros privados.

Desde Ciudadanos han criticado, entre otras cuestiones, las alusiones a un banco público que es "irreal" y ha incidido en la necesidad de regular el impuesto de sucesiones y donaciones en determinados casos, como el de familiares no directos que heredan tras haber estado cuidando y conviviendo con la persona antes de fallecer.