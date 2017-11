La Generalitat cedirà l’Àgora 50 anys per al Caixafòrum sense cobrar cànon d’ocupació

El Govern valencià cedirà finalment l’Àgora de la Ciutat dels Arts i les Ciències (CACSA) a la Fundació Bancària La Caixa durant els pròxims cinquanta anys perquè ubique en el seu interior un Caixafòrum, el seu contenidor cultural. El dret d’ocupació de superfície per al pròxim mig segle no tindrà una contraprestació econòmica en forma de cànon, com sí que pagava Global Omnium (Aigües de València) en l’actualitat, però sí el compromís d’invertir cada any al voltant de cinc milions d’euros en programació cultural.

CACSA ha obert el termini d’un mes un procés públic per a la cessió de l’ocupació de l’Àgora per si qualsevol altra empresa pretén dur a terme una inversió semblant en l’edifici inacabat de l’arquitecte Santiago Calatrava per a complir el principi de lliure concurrència i evitar futures denúncies d’entitats competidores. En el document fet públic hui divendres en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) es reflecteix negre sobre blanc que finalment els drets d’ocupació seran per a cinquanta anys i no per a quaranta, com en un principi volien els negociadors del Consell. Després d’aqueix període, l’edifici interior de Caixafòrum revertirà en el patrimoni de la Generalitat.

La novetat de l’anunci rau en el fet que finalment la Fundació Bancària La Caixa no pagarà un cànon. Cal recordar que en el contracte d’ocupació anterior que tenia el grup Aigües de València sí que es pagava una contraprestació. De fet, per a guanyar el concurs públic l’empresa valenciana es va comprometre a abonar a la Generalitat per l’ús d’aquest edifici i de l’Oceanogràfic, que encara gestiona, un import de 60 milions en 15 anys. Després de desagregar-se l’ús de l’Àgora, Aigües de València ha vist reduïda aqueixa contraprestació en proporció.

La Generalitat també ha assumit les obres de millora en l’Àgora perquè s’hi puga instal·lar Caixafòrum i amb l’autorització de l’arquitecte. De fet, en l’actualitat els operaris contractats per l’Administració estan tapant les goteres, solucionant problemes en els accessos i fins i tot arreglant el trencadís que s’ha soltat en els últims anys.

El diari oficial també publica hui que “és voluntat de CACSA destinar l’edifici Àgora principalment a la difusió cultural buscant amb això que el conjunt de la Ciutat dels Arts i les Ciències s’erigisca en un referent cultural i turístic de primer ordre per l’excel·lència dels seus continguts”. I apunta en la justificació: “Sobre això, la proposta que ha presentat la Fundació Bancària La Caixa podria encaixar en el plantejament exposat, en tant que aglutina una garantia de qualitat indubtable en els seus continguts i una àmplia projecció nacional i internacional”.