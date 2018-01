Crespo i El Bigotes disposats a entregar l’antiga direcció del PP i apuntar a Camps a canvi de millores penals

El cas Gürtel pot fer un gir copernicà en ple judici gràcies al canvi de versió dels capitostos i principals acusats de la trama corrupta. Després de la confessió de Francisco Correa i l’autoinculpació dels nou empresaris que van pagar les campanyes del PP el 2007 i el 2008 a canvi de millores penals, en la sessió de dimecres han estat Álvaro Pérez El Bigotes, el comercial de la xarxa a València, i Pablo Crespo, el comptable, els que han anunciat “noves revelacions” que poden acabar d’afonar la cúpula del PP de Francisco Camps.

Tals han estat les expectatives generades que la Fiscalia i la resta de les acusacions han acceptat suspendre 48 hores el judici perquè els acusats puguen substanciar les noves proves que ajuden a “conéixer la veritat” d’aquesta peça del cas Gürtel, en paraules del jutge de l’Audiència Nacional que ha de decidir.

Així, segons fonts jurídiques consultades per eldiario.es, tant Crespo com Álvaro Pérez estan disposats a ratificar la declaració de Correa en què va assegurar que era l’exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa qui els va dir que els actes del partit que va dur a terme Orange Market, l’empresa de la trama, els pagaven els empresaris. Encara que les mateixes fonts no descarten noves aportacions sobre altres potes del procés que encara queden per aclarir.

Durant la jornada de dijous els lletrats d’ambdós acusats es reuniran amb la Fiscalia per explicar les noves revelacions que els seus representats poden fer divendres en el judici que, fins i tot en algun cas, podrien ser substanciades amb documentació.

Per la seua banda, fonts de les acusacions asseguren que en l’actual fase processal no és possible arribar a una conformitat, com han fet els empresaris finançadors, però sí que es podria tenir en compte aquesta bona voluntat per col·laborar en la petició posterior de penes. La fiscal pot canviar l’escrit d’acusació en el moment que considere oportú.

Prescrit per a Camps

Però les fonts jurídiques consultades, no sols estan disposades a facilitar l’acusació final contra la cúpula del PP de Camps, sinó a apuntar contra el mateix expresident de la Generalitat com a coneixedor del presumpte finançament irregular. Això sí, no deixaria de ser una responsabilitat política i mediàtica per a Francisco Camps, ja que la penal pel que fa als delictes electorals de les campanyes del 2007 i del 2008 i el delicte continuat de falsedat haurien prescrit.

Seria improductiu també, per moltes revelacions que es feren contra el polític valencià –ja imputat en una altra causa per corrupció–, que s’obrira un procés penal per aquesta causa.

A pesar de la impossibilitat d’aconseguir una sanció contra “la pedra Rosetta” d’aquesta peça, unes declaracions que apuntaren més amunt de Ricardo Costa o Vicente Rambla, exvicepresident del Govern valencià, també serien ben rebudes per les acusacions. Al final, es tracta d’aconseguir el nombre més gran de dades per a conéixer el perquè del finançament irregular del PP a la Comunitat Valenciana els anys 2007 i 2008.