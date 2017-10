L'ultra 'el Cachorro', condemnat per apunyalar a un antifeixista, va estar en els actes violents del 9 d'Octubre

Un altre capitost de l'extrema dreta de València ha sigut assenyalat com participant dels atacs violents del 9 d'Octubre contra la manifestació de col·lectius progressistes. Es tracta de l'ultra Joan Josep Martínez 'el Cachorro', també vinculat al món del futbol, ja que va arribar a liderar els coneguts Yomus, ultres del València CF.

Així ho ha informat La Sexta, la qual cosa suposa que amb la identificació de 'el Cachorro' ja són tres destacats capitosts de l'extrema dreta valenciana vinculats a la violència que va deslligar en la festivitat autonòmica, juntament amb el nazi detingut 'Alfarrasí' i també Javier Cervera, qui per açò va dimitir com a president de la Curva Nord, graderia d'animació del València CF.

Segons les imatges difoses dels atacs, 'el Cachorro' apareixeria donant instruccions de com organitzar-se per a rebentar l'acte de la Comissió 9 d'Octubre, que van acudir al lloc de la convocatòria de la manifestació abans que començara l'assistència.

Martínez va ser condemnat a tres anys de presó per apunyalar a un militant antifeixista en 2008, condemna que no va comptar amb l'agreujant de la motivació ideològica. No obstant açò en aquesta ocasió 'el Cachorro' no es troba detingut perquè, malgrat veure-se-li en les imatges, no ha sigut identificat com a autor de cap agressió.