"Els premis taurins no formen part de l'acord de Govern del Botànic ni de la nostra cultura política"

Aquest dilluns, la direcció general per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, dependent de Presidència de la Generalitat, publicava una resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) amb els guardonats en els segons premis taurins 'Va de Bous', instaurats pel Partit Popular d'Alberto Fabra a final de la legislatura passada en plena guerra per les senyes d'identitat. Els premiats són l'entrada de bous i cavalls de Sogorb, el ramader Vicente Peris Maximino i el periodista especialitzat José Luis Benlloch Rausell.

Aquesta decisió no ha sigut ben acollida per Compromís, soci de govern del PSPV en el Consell del Pacte del Botànic. La diputada valencianista Mireia Mollà ha mostrat la seua discrepància a través de les xarxes socials i ha qualificat la recuperació dels premis taurins de "fets consumats que NO ens representen". "No forma part de l'acord de govern ni de la nostra cultura política", ha escrit Mollà, que ha demanat explicacions als socialistes per la presa de decisions "en solitari".

Els 'bous al carrer' van protagonitzar la polèmica tant al final de la passada legislatura, quan el PP va utilitzar els bous -i la llengua- com a arma política contra l'esquerra valenciana amb l'aprovació de la controvertida llei de senes d'identitat o l'engegada d'aquests premis taurins, com al principi de l'actual mandat. Diversos ajuntaments van decidir sotmetre a consulta ciutadana i fins i tot prohibir aquest tipus d'actes, inclòs València, on el govern municipal de Joan Ribó va aprovar la prohibició del 'bou embolat' i el 'bou amb corda'.

Els bous han provocat en la darrera dècada més d'una trentena de morts -més de 6.500 persones han hagut de rebre atenció mèdica en aquest mateix període- en els carrers dels pobles valencians, on anualment se celebren al voltant de 8.000 festejos.

Ara, relacionat també amb els festejos taurins, les Corts han de debatre l'obligatorietat de la presència d'un segon metge en els 'bous al carrer', una mesura que s'ha trobat amb el rebuig del Partit Popular i de diversos ajuntaments, principalment del nord de la província de València i de la província de Castelló. Alguns d'aquests consistoris que s'oposen a la mesura estan també governats pel PSPV-PSOE, i fins i tot Compromís. Aquests municipis consideren que aquesta obligatorietat va en contra d'aquests festejos, a causa que els encareix.