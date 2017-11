Una vaga dels advocats del torn d’ofici d’Emarsa deixa sense declarar tres testimonis

El macroprocés de corrupció Emarsa , que jutja la desviació de quasi 25 milions d’euros de diners públics que havien de destinar-se a la depuració d’aigües, ha trobat hui una altra pedra en el camí que pot tornar a demorar la causa la primera denúncia de la qual en el jutjat data d’octubre del 2010. Els advocats del torn d’ofici han iniciat hui dilluns de matí una vaga “indefinida” la primera conseqüència de la qual ha estat que tres testimonis no hagen estat interrogats per incompareixença dels que havien de preguntar-los.

Els lletrats del torn d’ofici greu reclamen més mitjans econòmics per a continuar en el procés. Només el judici del cas Emarsa té una durada de huit mesos amb sessions tres dels cinc dies de la setmana a què els advocats estan obligats a anar. El sou, 3.700 euros per tot el procés, que en molts casos ve ja de la instrucció que va durar sis anys. El volum de faena d’una causa amb més d’un centenar de toms col·lapsa aquests advocats que no han aconseguit cap millora substancial, més enllà que se’ls tinguera en compte no acudir a totes les vistes si designaven un representant.

Els advocats del torn d’ofici, que en el cas Emarsa representen tres dels principals acusats, ja van retardar l’inici del judici perquè hi hagué unes quantes renúncies a defensar Esteban Cuesta per la complexitat del procés. Els lletrats van al·legar que no disposaven de prou temps per a llegir-se tota la causa i garantir la defensa dels seus clients.

Els lletrats d’Esteban Cuesta, exgerent d’ Emarsa ; Enrique Arnal, exdirector financer i Jorge Ignacio Roca, empresari empresonat, han amenaçat de paralitzar el procés. La sala on es jutja el cas va atendre les seues queixes, però va contestar que els seus problemes eren de tipus administratiu. Un d’aquests lletrats culpa el degà del Col·legi d’Advocats, Rafael Bonmatí , d’haver incomplit les seues promeses. “No ens vol ni atendre”, ha afirmat .

El judici del cas Emarsa acaba el pròxim dia 16 de novembre. Les testificals acaben aquesta setmana i ja quedaran els informes pericials i la resta de les proves documentals.