La Diputació de València obri les seues portes per al 9 d'Octubre

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha inaugurat aquest dijous l'exposició 'Coneix la Diputació' en la seu de la institució provincial, en la Plaça Manises. La mostra, que recorre els més de 200 anys d'història d'una institució "moderna", podrà visitar-se fins al 15 d'octubre en la primera planta del Palau de la Scala.

'Coneix la Diputació' ha romàs durant els mesos d'estiu a Requena, on ha rebut prop de 5.000 visites, i després del seu pas per la Diputació, podrà visitar-se a Alzira, on continuarà la seua itinerància al costat de l'exposició 'Memòria de la Modernitat', amb els tresors artístics de la Corporació provincial.

Rodríguez ha destacat l'èxit de la mostra en la seua primera escala a Requena, i ha explicat que es tracta d'"un recorregut didàctic per la història de la institució i una forma senzilla i amena de conéixer quins són els serveis que presta i a qui van dirigits, en la línia d'acostar la Diputació als ciutadans i compartir amb ells la seua història i el seu patrimoni".

L'exposició està composta per més d'una desena de panells en els quals pot apreciar-se de forma gràfica la composició política de la Corporació, les seues àrees i les dependències dels palaus de la Batlia i la Scala, seu central d'una Diputació que compta amb altres dependències que també es detallen en aquest recorregut per la casa. A més del funcionament i els serveis que s'ofereixen als ciutadans, la mostra inclou una síntesi d'una rica història que és necessari conéixer per a comprendre el passat, el present i el futur d'aquestes corporacions i de el "important paper que exerceixen per als municipis, especialment els més xicotets".

El president de la Diputació ha recorregut l'exposició acompanyat pel diputat d'Administració General, Pepe Ruiz, el de Carreteres, Pablo Seguí, i el de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, i ha valorat igualment l'exposició itinerant 'Memòria de la Modernitat', que acabada la seua escala a Requena, amb 7.000 visites, podrà veure's en el MUMA d'Alzira a partir de la primera setmana de novembre.

Coincidint amb l'obertura de 'Coneix la Diputació', en el Pati de la Scala es projectaran aquests dies imatges d'aquesta mostra amb els tresors artístics de la Diputació que, en paraules de Jorge Rodríguez, "ajudarà a reescriure la història de l'art valencià". De moment, el que ha aconseguit Rodríguez és que el patrimoni de la Corporació isca de despatxos i magatzems i es pose a l'abast de tots els valencians, acostant la institució a les comarques.